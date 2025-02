Per molte persone, mangiare è una delle cose più belle della vita. Il cibo, soprattutto se di qualità, aiuta fa bene anche all’umore oltre che alla salute. Però è importante non eccedere, e soprattutto trovare un equilibrio giusto che permetta pasti gustosi e soddisfacenti senza nuocere alla salute. Se poi vuoi anche perdere qualche chilo, la questione si complica perché non sempre è facile trovare la dieta che fa per te, e potresti finire per cadere nelle trappole di piani alimentari “miracolosi” che invece fanno più male che bene. Trovare il regime perfetto per te è importante, e un panel di esperti americani ha individuato i migliori, quelli cioè che fanno dimagrire ma proteggendo il cuore e prevenendo le malattie croniche.

La valutazione degli esperti

US News & World Report ha pubblicato una classifica delle migliori diete, basata su valutazioni scientifiche elaborate da un team di esperti in nutrizione, medicina, diabete, salute cardiaca e perdita di peso. Il panel ha considerato l’efficacia delle diete in vari ambiti, come la salute del cuore, la perdita di peso e la prevenzione di malattie croniche. I parametri di cui hanno tenuto conto sono la completezza nutrizionale, i rischi e benefici per la salute, la sostenibilità a lungo termine e l’efficacia scientifica.

La dieta mediterranea

La dieta mediterranea si conferma la migliore per il settimo anno consecutivo. Famosa per i numerosi effetti benefici sulla salute, ha in più il vantaggio di ridurre la possibilità che si presentino malattie cardiache, cancro e diabete di tipo 2. Inoltre migliora la longevità e riduce il rischio di infiammazione. E’ un regime alimentare basato su alimenti freschi e poco trasformati, che prevede abbondanza di legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva.

La dieta Dash

La seconda tra le migliori diete secondo gli esperti è la Dash (acronimo di Dietary Approaches to Stop Hypertension). Si tratta di un regime alimentare messo a punto dal National Heart, Lung, and Blood Institute che prevede l’assunzione di frutta, verdura, carboidrati da cereali integrali, derivati del latte a basso contenuto di grassi, pesce, carne bianca, oli vegetali, mentre il consumo di carne rossa, grassi animali, zucchero e alcol è limitato. Sceglila se il tuo scopo non è tanto quello di dimagrire quanto quello di adottare un regime che prevenga le malattie cardiache ed eviti il rischio di ipertensione.

Alimentazione Flexitariana

La dieta flexitariana potrebbe essere un’opzione da considerare se vuoi ridurre drasticamente il consumo di carne ma senza eliminarla del tutto. Di ispirazione vegetariana, prevede il consumo di proteine animali ma con moderazione estrema. Nemmeno i comfort food sono esclusi, anche se dosati con parsimonia, poiché questo regime riconosce l’importanza anche dei cibi che si prendono cura della sfera emozionale. A rivestire un ruolo di primo piano sono le verdure, i legumi e i cereali integrali. I benefici portati, secondo gli esperti, sono soprattutto a livello cardiovascolare.

Dieta Mind

La dieta Mind (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) combina quella mediterranea e quella Dash in modo da prevenire l’insorgere di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer ma ha benefici anche sul cuore. Questo piano alimentare promuove il consumo di cibi di origine vegetale e consiglia la riduzione di quelli di provenienza animale. Bacche, noci e verdure a foglia verde, alimenti ricchi di antiossidanti, sono alla base di questo stile di alimentazione.

Il piano studiato dalla Mayo Clinic

La dieta elaborata dalla Mayo Clinic prevede un piano alimentare di 12 settimane divise in due fasi, con una importante restrizione calorica. Prevede abolizione di latte e derivati, cereali, zuccheri, legumi, patate, molte varietà di ortaggi e frutta. Invece consiglia l’assunzione di uova, carne, pesce, caffè e tè. Ha il vantaggio di far perdere peso in poco tempo.