T ra i lasciti del fenomeno social sull'accettazione del proprio corpo, a prescindere dalla taglia, c'è sicuramente una visione meno ossessiva della cellulite. Oggi si tende più a occuparsene, anziché a preoccuparsene. Come ci spiegano gli esperti

Dopo anni di body positive ha ancora senso occuparsi della propria cellulite? L domanda è lecita, visto che il fenomeno, inaugurato più di 10 anni fa ed esploso nell’ultimo biennio, ha riscritto i canoni della bellezza contemporanea.

Tra clamori e scetticismo, il movimento body positive ha promosso l’accettazione e l’amore per il proprio corpo in tutte le sue forme e dimensioni, incoraggiando le persone a sentirsi bene con se stesse, indipendentemente dagli standard di bellezza imposti dalla società. E la cellulite rientra a pieno titolo tra i difetti a cui guardare con spirito magnanimo.

L’eredità della body positive nella questione cellulite

Tuttavia, il movimento body positive nasconde delle insidie. Nonostante gli intenti positivi, c’è chi non ci crede, poiché vi vede dell’ipocrisia. «Oggi ci si deve far piacere la taglia XL, ma poi sui social si è esposti a modelli irreali, spesso modificati dall’intelligenza artificiale. Oppure ci si imbatte in guru del benessere che spiegano l’utilità del mangiare sano e del fitness. Tutto questo può confondere le idee soprattutto in chi è meno attrezzato psicologicamente» spiega il Prof. Roberto Pani, docente di Psicologia Clinica all’Università di Bologna.

«Inoltre, la tendenza a dire che “tutti i corpi sono belli, anche quelli pieni di cellulite” può nascondere l’illusione di aver risolto eventuali problemi di accettazione. Ma poi alla prima critica da parte degli altri si crolla senza scampo» continua lo psicoterapeuta.

Occuparsi della cellulite senza ossessioni

Un’altra insidia della body positive è che le persone si trascurino, il che non ha tante ripercussioni sul lato estetico quando sulla salute. In questi anni, diverse società di medicina generale hanno lanciato appelli a non smettere di occuparsi della propria forma fisica, invitando semmai a farlo senza ossessioni. In quest’ottica rientra la nuova visione della lotta alla cellulite che assume connotati meno parossistici (e le vendite in calo dei prodotti lo dimostra).

«Tuttavia, la body positive ha lasciato visione più equilibrata del corpo, che può liberare dall’obbligo di prendere una posizione sulle fisicità in cui non ci si riconosce. Sicuramente la sensibilità verso le problematiche corporee ha rivalutato il modello mediterraneo, che dagli anni ’90 è stato erroneamente scambiato per “fisco in carne”. Ma è anche vero che l’ossessiva esaltazione mediatica delle taglie oversize può provocare l’effetto opposto: c’è chi a quelle taglie proprio non vuole arrivare. E tenta tutte le strade possibili per restare in forma» prosegue Pani.

La lotta anticellulite è più sana

La cellulite è una condizione che può verificarsi a tutte le età, indipendentemente dal peso e dallo stile di vita. Sebbene non sia un problema di salute grave, può influire sulla fiducia in se stessi e sul benessere emotivo di una persona.

Si può scegliere di “combattere” la propria cellulite per ragioni estetiche o per migliorare la propria salute generale. Le armi a disposizione anticellulite sono tante: dall’adozione di uno stile di vita sano all’esercizio fisico regolare, dalla dieta equilibrata, fino a trattamenti estetici non invasivi. E ovviamente ai cosmetici anticellulite, di cui in seguito ti forniamo le novità.

I prodotti che migliorano gli inestetismi della cellulite

Superconcentrato drenante snellente di Collistar

Ha una texture in gel setosa e leggera, ed è adatto sia per il giorno che per la notte. Una volta applicato sulla pelle, si sincronizza con il bioritmo giorno-notte della pelle, favorendo il rapido drenaggio dei liquidi. Le zone trattate sono più sgonfie e leggere, gli inestetismi della cellulite minimizzati, e la pelle più liscia e levigata. Contiene l’estratto iperfermentato di melograno e nocciola, ottenuto da processi di upcycling che riattiva il microcircolo cutaneo, svolgendo in parallelo un’azione rassodante.

Prezzo: 56 euro

Cryo Gel Pancia e Fianchi di Skinlabo

Una crema gel ispirata al trattamento di crio-lipolisi, basato sullo shock termico caldo-freddo, per migliorare gli inestetismi della cellulite di pancia e fianchi. Aiuta a migliorare l’elasticità e il tono della pelle agendo sulle adiposità localizzate. Contiene caffeina che previene l’accumulo di grasso, stimolando il microcircolo e il drenaggio dei liquidi tonificando i tessuti. L’acido punico, contenuto nel melograno, combatte i radicali liberi e diminuisce lo stress ossidativo.

Prezzo: 21 euro

Fango Crema Ultra-Attivo di Cell-Plus

Cremoso e morbido si stende sulla pelle asciutta (1 o 2 volte la settimana) e si lascia agire per una ventina di minuti poi si sciacqua con acqua tiepida. Oltre all’attivatore di snellimento, brevetto Bios Line, contiene: alghe azzurre della Bretagna, utili per favorire la riduzione degli inestetismi della cellulite. Il sale marino in sinergia con l’escina liposomiale favorisce la rimozione dei liquidi e delle tossine trattenuti nei tessuti. Le argille micronizzate hanno un effetto drenante e levigano la pelle

Prezzo: 35 euro.

Bende contro la cellulite di Mediterranea

Le bende crio-attive sono realizzate in comodo tessuto elasticizzato per adattarsi al corpo. Veicolano i principi attivi nelle zone trattate ed esercitano un benefico massaggio compressivo, aiutando a combattere la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite.

Prezzo: 47,40 euro (4 trattamenti monouso + 4 pantaloni monouso)

Mousse Anticellulite di Rougj

Un trattamento urto, indicato per ridurre la circonferenza del giro coscia. Il prodotto sfrutta la tecnologia delle microbolle che provocano un micromassaggio cutaneo e al tempo stesso una locale riduzione della temperatura. Questi due fenomeni sono in grado di stimolare la microcircolazione, fondamentale per ridurre gli inestetismi della cellulite. Contiene carnitina che impedisce l’accumulo di grasso, promuovendo una silhouette più snella e tonica. La troxerutina, rinforza i vasi sanguigni e migliora la microcircolazione, contribuendo a ridurre la comparsa della cellulite. L’estratto di centella migliora ulteriormente la circolazione venosa e stimola l’attività dei fibroblasti, favorendo la produzione di collagene per una pelle più elastica e tonica.

Prezzo: 42 euro 2 flaconi da 150 ml cad.

Gel drenante effetto freddo di Geomar

Con il 95% di ingredienti di origine naturale, agisce sulle zone affette da cellulite e ritenzione idrica. Il mentolo regala una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza già durante l’applicazione. La caffeina, insieme gli estratti di stevia e matè e un mix di estratti tra cui betulla e guaranà, stimola un’efficace azione lipolitica a beneficio della microcircolazione cutanea e favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Prezzo: 10,99 euro.

Crema Rimodellante di Dermo Phisiologique

CellulHitech è una microemulsione a cristalli liquidi specifica per idratare l’epidermide in tutti i suoi strati. L’estratto di meliloto, titolato in cumarina, interviene sui liquidi intrappolati nello spazio interstiziale favorendone il drenaggio. L’estratto di vite rossa, ricco in polifenoli, protegge il microcircolo superficiale. Il ginkgo biloba, dalle note azioni sulla circolazione, stimola e favorisce l’apporto di ossigeno e, con l’azione energizzante di GP4GTM, permette la ripresa dell’attività metabolica del tessuto.

Prezzo: 79 euro

Integratori contro la cellulite

Drena Cellulite di Goovi

L’integratore drena cellulite shape your booty agisce sugli inestetismi della cellulite e la pelle a buccia d’arancia. Favorisce inoltre il microcircolo e il drenaggio dei liquidi grazie ai succhi concentrati di anguria e aronia e allo speciale flebo tonic mix: miscela bilanciata di estratti fluidi di centella, ananas, meliloto.

Prezzo: 20,90 euro

Integratore alimentare con ananas e centella asiatica che contrastano gli inestetismi della cellulite. Il Guaranà contribuisce a stimolare il metabolismo. Contiene, inoltre, vite rossa e mirtillo, antiossidanti, che inoltre favoriscono la funzionalità del microcircolo, combattendo.

Prezzo: 36,50 euro.

Fortilase Cell di Viatris

Un integratore in compresse a base di bromelina, un enzima proteolitico contenuto nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei. L’estratto di ippocastano è utile a favorire la funzionalità del microcircolo. L’equiseto, grazie al suo contenuto di silicio, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei e alla funzionalità delle vie urinarie.

Prezzo: 32,90 euro