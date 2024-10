L’attrazione sessuale può manifestarsi in molte forme e una delle meno discusse, ma sempre più riconosciute, è l’auralismo. Questo termine fa riferimento all’eccitazione derivata esclusivamente dai suoni, che possono spaziare dai sussurri ai gemiti, dalle frasi di “dirty talk” ai rumori di baci o respiri intensi.

Cosa significa auralismo

L’auralismo è un termine che raccoglie tutte quelle pratiche in cui i suoni diventano il principale stimolo di eccitazione. Questo può includere i suoni prodotti durante il sesso, come i gemiti o i respiri profondi, ma anche frasi sussurrate all’orecchio o la riproduzione di audio erotici. Un esempio comune è il “dirty talk“, o chiacchiere sporche, che può aumentare il piacere durante l’intimità.

Il piacere provocato dal “dirty talk”

Il dirty talk è una delle forme più popolari di auralismo e può spaziare dall’esprimere desiderio fino a frasi più audaci e provocatorie, a seconda delle preferenze di coppia. Esprimere lodi, sussurrare frasi eccitanti o impegnarsi in giochi verbali più audaci può non solo stimolare l’eccitazione, ma anche rafforzare il legame con il partner. Secondo diversi sessuologi, il “dirty talk” attiva aree del cervello responsabili del piacere, stimolando il rilascio di ormoni come dopamina, ossitocina e testosterone, che aumentano l’eccitazione e possono condurre all’orgasmo.

Porno audio: il piacere attraverso i suoni

Un’altra forma crescente di auralismo è rappresentata dal porno audio. A differenza dei tradizionali contenuti pornografici visivi, il porno audio si concentra esclusivamente sui suoni dell’intimità: gemiti, baci, respiri e chiacchiere erotiche. Il porno audio permette agli ascoltatori di immergersi completamente nell’esperienza uditiva, stimolando l’immaginazione.

Cos’è il “dosaggio del porno”

Un fenomeno recente che sta emergendo all’interno dell’auralismo è il cosiddetto “dosaggio del porno“, una pratica in cui molte donne ascoltano porno audio in pubblico per aumentare il proprio piacere. Questa pratica, che potrebbe sembrare audace, viene giustificata dal rilascio di ormoni come dopamina, serotonina e ossitocina, che favoriscono la rilassatezza e accrescono il desiderio sessuale.

L’auralismo, oltre il porno

Se i suoni esplicitamente erotici sono il fulcro dell’auralismo, esistono altri rumori che alcune persone trovano sessualmente eccitanti. Alcune persone trovano attraenti suoni insoliti come i click della tastiera o addirittura i rumori di peti. Simili al fenomeno dell’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), dove determinati suoni stimolano una risposta fisica rilassante, anche i rumori più inusuali possono suscitare eccitazione in alcuni individui.