«Se controllo la cucina ed è pulita, se hai lavato piatti e hai chiuso tutte le porte della dispensa allora è meglio che tu sia pronto a fare sesso». Parole della popstar Katy Perry che nel noto podcast Call Her Daddy ha parlato apertamente della sua vita privata e della speciale ricompensa al marito, Orlando Bloom, quando lui aiuta con le faccende domestiche.

Rivelazioni intime

Durante l’intervista con la conduttrice Alex Cooper, Perry ha rivelato dettagli intimi della sua relazione con l’attore di Troy usando epiteti piuttosto coloriti che hanno suscitato reazioni contrastanti, con molti che hanno lodato la sua franchezza e altri che invece hanno criticato la natura esplicita dei suoi commenti. «Questo è il mio linguaggio d’amore – ha aggiunto Perry -. Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso comprarmela da sola. Lava solo i fottuti piatti. È così facile».

«Non mi attraggono più i narcisisti»

Katy Perry non si è fermata qui: ha anche condiviso le sue opinioni sulle relazioni, compreso il suo precedente matrimonio con l’attore Russell Brand e la storia con il cantautore John Mayer e su come identificare i segnali di allarme in un partner potenzialmente narcisista: «Non mi attraggono più i narcisisti, chiunque cambi continuamente le carte in tavola o ti tolga il tappeto di dosso emotivamente – ha affermato -. Chiunque dica di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stesso, qualcuno che non si limiterà ad aiutare».

Katy Perry oltre l’immagine pubblica

Il podcast ha anche toccato temi più profondi, come la crescita della cantante in un ambiente fortemente religioso e come ciò abbia influenzato la sua vita e la sua carriera. Perry ha discusso del suo percorso di crescita personale, del superamento di momenti difficili e della ricerca di un’autenticità che va oltre la sua immagine pubblica. Ha infine affrontato questioni legate alla salute mentale e al benessere, riflettendo su come ha trovato equilibrio e felicità nella sua vita attuale.