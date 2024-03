Sesso, le posizioni che fanno più paura agli amanti: lo studio

Q uali sono le posizioni dell'amore più apprezzate da lei e da lui? E quelle che mettono più ansia? Un sondaggio rivela passioni e paure delle coppie sotto le coperte

Una soddisfacente vita sessuale è ingrediente essenziale per la coppia. Ma non sempre i partner condividono la medesima voglia di sperimentazione e, nella sfera del piacere, molte coppie preferiscono percorrere strade consolidate per evitare delusioni e reciproci imbarazzi. Secondo uno studio condotto dal sito “Superdrug Online Doctor”, la maggior parte delle coppie non ha molta dimestichezza con vari aspetti dell’intimità e avvertono un certo timore nel tentare alcune posizioni dell’amore.

Una ricerca condotta in America ed Europa

La ricerca è stata condotta intervistando, in America ed Europa, oltre 1.000 fra uomini e donne, impegnati in una relazione. I dati del sondaggio rivelano alcune verità sorprendenti su abitudini e preferenze in camera da letto.

Gli atti sessuali più “spaventosi”

Agli intervistati è stato chiesto di valutare su una scala da 1 a 5 gli scenari sessuali più ansiogeni. L’atto sessuale vissuto come più “spaventoso” è risultato il “sesso in pubblico”, ricevendo un punteggio di 3,2 dagli europei e 3,7 dagli americani. Seguono in classifica il BDSM (termine che nasce dalla fusione di tre diversi acronimi: Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo), il sesso anale e il sesso violento. Atti sessuali come il bondage, il sadomaso e il sesso in pubblico sono stati segnalati come maggiormente ansiogeni rispetto all’esplorazione di nuove posizioni o alla sperimentazione di sex toys. Il sesso orale è indicato come l’atto meno ansiogeno.

Le posizioni preferite dagli uomini

Per gli intervistati uomini, le preferenze vanno dal sesso anale al sesso orale, dal sesso in piedi fino al “69 in piedi”. Particolarmente apprezzato anche il “pretzel”, una posizione sessuale di penetrazione laterale.

Le posizioni preferite dalle donne

Per le donne le posizioni sessuali preferite sono risultate quella del “Missionario”, lo “Spooning” o “posizione del 99” (i due partner sono distesi su di un fianco l’uno dietro l’altro) e “Cowgirl” (posizione con la donna sopra).

Le posizioni che piacciono a lei e a lui

Fra le posizioni che si sono classificate ai primi posti sia tra gli uomini che tra le donne, sono risultate “Cowgirl al contrario” con il 51,6/48,4%), “Tabletop” (la partner su un tavolo, lui in piedi di fronte a lei) con il 53/47%) e “Legs up” (lei è supina, lui sulle ginocchia le sorregge le gambe) con il 52/48%.

Donne e uomini divisi sul sesso anale

La ricerca ha infine evidenziato alcune pratiche sessuali vissute agli antipodi fra gli intervistati maschi e femmine. Ad esempio, alla domanda su quali posizioni le persone si sentissero meno a loro agio, il 54,6% delle donne ha indicato il sesso anale, contro il 30,5% degli uomini. Esaminando la percentuale di preferenza per il sesso anale tra uomini e donne, i numeri sono arrivati ​​rispettivamente all’87,9% e al 12,1%, la massima polarizzazione riscontrata fra i due sessi. Allo stesso modo, il 16,6% delle donne non si sentiva a proprio agio con il “sesso in piedi”, mentre solo il 7% degli uomini ha risposto allo stesso modo.

Novità sotto le coperte, non tutti sono disponibili

Sebbene ci siano state alcune variazioni nelle risposte dei partecipanti europei e americani, tutti gli intervistati hanno generalmente concordato che potrebbero migliorare la loro esplorazione dell’intimità nel suo complesso. I dati dimostrano che quasi il 9% degli intervistati non si considera “avventuroso” a letto. Un intervistato su 10 ha ammesso di non aver tentato una nuova posizione sessuale negli ultimi sei anni. Alla domanda se sarebbero interessate a prevedere giocattoli sessuali in camera da letto, più donne (58,9%) hanno risposto sì rispetto agli uomini (41,1%).