I 5 step per salvare una relazione secondo gli esperti

S egui passo dopo passo i consigli per superare un conflitto e crescere nel rapporto con il tuo partner, secondo la guida della psicologa americana Nicole LePera

Ti sembra che salvare la tua relazione sia ormai una "mission impossible"? Già, perché è molto facile litigare e la strada più semplice dopo un conflitto spesso è quella di dire basta e allontanarsi. O magari, ed è ancora peggio, fare finta di niente e nascondere il motivo della lite dentro a un cassetto. Ma non è così che si porta avanti una relazione sana e con basi solide, destinata a durare nel tempo.

Quanto è importante "riparare" una relazione

Per crescere come coppia, bisogna "riparare" la relazione dopo ogni conflitto, come insegna la psicologa americana Nicole LePera.

Formata in psicologia clinica alla Cornell University e alla New School for Social Research, LePera scrive sulle più autorevoli riviste di settore ma ha anche un largo seguito sui social network. Con il suo popolarissimo account Instagram, dispensa consigli gratuiti a una comunità sempre più numerosa di cosiddette "#SelfHealers", cioè persone che praticano l’autoguarigione, che provano a migliorarsi per migliorare il loro mondo.

I 5 step salva relazione

In uno dei suoi post, l'esperta analizza appunto uno ad uno gli step che occorrono per salvare una relazione. Potrai trovare più difficile un passaggio dell'altro ma ciò che conta, assicura, è fare pratica perché nessuno lo fa abbastanza. Ecco la guida da seguire: