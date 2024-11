Il disordine uccide la libido e fa in modo che il sesso tra te e il tuo partner non funzioni più. Quindi, se la tua vita sessuale non è appagante, prova a pulire la tua camera da letto. A sostenere questa tesi sono alcuni esperti, come la sex educatrice Portia Brown, secondo la quale diversi studi hanno dimostrano che uno spazio disordinato e disorganizzato può causare stress. Il che non fa bene alla vita sessuale.

L’effetto del disordine sul sesso

Portia Brown ha detto al quotidiano britannico Guardian: «Se la camera da letto è disordinata, potresti ritrovarti a pensare: “Perché non ho messo via quel bucato?”, invece di concentrarti sul piacere».

Secondo gli esperti, dunque, la camera da letto dovrebbe diventare come un piccolo santuario, dove non c’è possibilità di altre distrazioni o stress. Qui ci si rilassa e ci si concentra sul piacere insieme al proprio partner. Vietato pensare mentre si fa sesso al pavimento da pulire o ai vestiti da sistemare nell’armadio. Solo così tu e il tuo compagno potrete sentirvi rilassati e pronti all’intimità.

Tieni in ordine la camera da letto

Certo, la vita caotica che conduciamo spesso ci porta a lasciare la camera da letto in disordine al mattino, quando usciamo per andare al lavoro. Ma bastano cinque minuti di declutter prima di iniziare il sesso. Se hai vestiti sporchi in giro, almeno metti tutto in un armadio, chiudi la porta e rifai il letto. E cerca di non portarti dietro la tua lunga lista di cose da fare.

Potresti anche organizzarti meglio. Per esempio, potresti preparare quello che devi indossare la sera prima, così eviterai di tirar fuori maglioni su maglioni dai cassetti al mattino, al momento di di decidere quale usare. Fai in modo di liberarti dal disordine.

Troppe coccole uccidono il sesso

Ma il disordine non è l’unica cosa che uccide la libido. Secondo gli esperti, anche le troppe coccole mettono a rischio la tua vita sessuale. Se un partner è troppo coccolone, l’altro può cominciare a sentirsi soffocato e potrebbe tirarsi indietro dall’affetto fisico, incluso il sesso. Così, finirete per sentirvi disconnessi.

Un ciclo malsano

Il disordine e le troppe coccole creano un ciclo malsano per entrambi. E alla fine la relazione ne risentirà. Per evitare di spegnere il tuo partner, prima di indugiare in troppe coccole, chiedigli: «Va bene? Ti piace questo?». Se risponde di no, fermati. E ricorda: cerca di tenere la camera da letto in ordine. Falla diventare il tuo tempio dell’amore. La libido ne gioverà.

