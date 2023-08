Invidia delle amiche, perché ci stai male e come neutralizzarla

S i tratta di un sentimento molto comune purtroppo tra le donne ma è bene riconoscerlo e affrontarlo prima che diventi pericoloso...

Chi non ha mai sofferto per l’invidia delle amiche? La situazione purtroppo ricorre spesso ma è bene individuarla e neutralizzarla nel più breve tempo possibile. Causa infatti un’aria tossica intorno a te e spesso non te ne accorgi neanche.

Il sentimento dell’invidia

L’invidia è uno dei sette peccati capitali e può avere motivazioni complicate come rapporti conflittuali in famiglia, scarsa autostima e senso di inferiorità. Di solito è molto diffusa tra le donne, i bersagli sono soprattutto le ragazze brillanti che attirano le attenzioni maschili.

Come riconoscere l’invidia delle amiche

Devi saper distinguere tra le amicizie vere, in genere sono poche, e quelle fasulle che possono nascondere il sentimento dell’invidia. Ecco alcuni atteggiamenti tipici degli invidiosi:

I complimenti sono sarcastici: quando i complimenti della tua amica sembrano mascherare qualcosa di non detto, ironico o forzato. L’amica invidiosa tenderà a minimizzare i risultati che hai raggiunto e a far crescere in te paure che non avevi. Un esempio tipico? L’amica gelosa del rapporto che hai con il tuo fidanzato ti mette in guardia affermando che gli uomini sono tutti uguali… L’emulazione è un atteggiamento tipico di chi ti invidia. Spesso nasconde insicurezza e porta a omologarsi verso chi sembra avere un’autostima maggiore. Se la tua amica inizia a copiarti, tu inizia a preoccuparti… Rivela agli altri le tue confidenze e ti fa diventare il suo oggetto di scherno. Lo fa per farti apparire più fragile. L’invidia ora corre sui social network: qui l’amica invidiosa renderà pubbliche le tue foto più imbarazzanti e commenterà i tuoi post con acidità. È un atteggiamento pericoloso e devi starci attenta.

Cosa fare in caso di amica invidiosa

In genere le amiche che provano invidia nei tuoi confronti non sono amiche autentiche. Se ci tieni, puoi provare a capire il reale motivo per cui la tua amica ti invidia parlandole apertamente. Se ti risponderà in modo sincero, allora c’è un margine per dialogare e ricostruire il vostro rapporto. In caso contrario… meglio tenerle alla larga!