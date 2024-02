Mantenere buoni rapporti con l’ex: il segreto di Gwyneth Paltrow

S ono divorziati da dieci anni, ma Gwyneth Paltrow e Chris Martin non smettono di volersi bene e uscire insieme, anche con i rispettivi partner. Ecco come ci sono riusciti

Il segreto per mantenere buoni rapporti con il tuo ex? Secondo Gwyneth Paltrow è uno solo: continuare a ricordare che cosa ti ha fatto innamorare di lui quando lo hai conosciuto. L’attrice e fondatrice del marchio di benessere Goop ha confidato a British Vogue che il segreto grazie al quale riesce a rimanere così amica del suo ex marito, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, è proprio questo.

“Ricorda cosa ti ha fatto innamorare di lui”, è dunque il consiglio che la star di film come Shakespeare in love, Sliding doors, Iron Man e The Avengers, dà a tutte le sue fan.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin: divorziati da 10 anni

L’attrice e imprenditrice 51enne ha avuto due figli con Chris Martin: Apple, 18 anni, e Moses, 16. La coppia ha divorziato nel 2014.

All’epoca, l’annuncio della separazione fu uno shock per i fan. “È con il cuore pieno di tristezza che abbiamo deciso di separarci”, fece sapere la coppia. Gwyneth ha poi rivelato che, in realtà, si erano già separati un anno prima di annunciarlo pubblicamente.

Ma da quella separazione sono diventati amici intimi, tanto che vanno anche in vacanza insieme al nuovo marito dell’attrice, Brad Falchuk, 52 anni, e alla compagna di Chris Martin, Dakota Johnson.

Gli auguri social a Chris Martin

Nel marzo 2023 Gwyneth Paltrow ha anche condiviso sui social network una rara foto di se stessa insieme a Chris Martin, dove la si vedeva con poco trucco e gli occhiali da nerd appoggiare la testa su di lui in un parcheggio. Nel post augurava al suo ex coniuge un felice quarantaseiesimo compleanno. “Buon compleanno al padre e all’amico più dolce“, ha scritto.

Il rapporto tra i due è così buono che Gwyneth e suo marito Brad Falchuk escono regolarmente con Chris Martin e Dakota Johnson. Hanno festeggiato insieme la festa del Ringraziamento a ottobre, vanno in vacanza insieme. Dakota e Gwyneth sono state viste conversare spensieratamente tra loro, mentre camminavano seguite a poca distanza da Apple e Moses. In seguito, le due donne sono state fotografate mentre si tenevano dolcemente per mano, dimostrando che il loro legame è reale.

Il vero amore di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha poi confessato di essere profondamente innamorata di suo marito Brad Falchuk. A lui ha fatto il regalo più bello che abbia mai immaginato per un uomo. Di che cosa si tratta? “Un film sulla sua vita per il suo 50° compleanno”, ha spiegato.

A Gwyneth Paltrow è stato anche chiesto che cosa la fa sentire sexy. Ha risposto: “Mio marito”. Poi ha aggiunto che il segreto per fare durare una relazione è essere “pienamente responsabili del proprio lato della strada”.

La storia d’amore con Brad Falchuk

Gwyneth ha sposato il produttore di Glee, Brad Falchuk, nel 2018, dopo avere divorziato da Chris Martin due anni prima. Brad e Gwyneth erano ancora sposati con i loro rispettivi ex quando si sono conosciuti nel 2010, ma non si sono frequentati fino al 2014.

“Ho dovuto lavorare molto su me stessa per essere pronta per il mio matrimonio con Brad, perché fino a quel momento ero ancora bloccata in schemi infantili di attaccamento e cose che non erano sane”, ha osservato l’attrice.

“Ho dovuto farmi avanti e rendermi conto, accidenti, che voglio davvero stare con qualcuno che calmi il mio sistema nervoso e che tiri fuori il meglio di me“, ha aggiunto, “non volevo sentirmi nervosa con il mio partner. Volevo sentirmi calma, volevo sentirmi sollevata. Volevo sentirmi come se stessi sempre imparando o in un ambiente in cui mi fosse permesso di imparare e lui mi ha fornito queste cose. Ma ho dovuto ricablare una certa parte di me. Se devo essere onesta, è stato spaventoso”.

Gwyneth Paltrow: “Sono fortunata”

A ottobre, Gwyneth Paltrow aveva rivelato a Bustle di essere profondamente innamorata di suo marito. “Lo amo così tanto, quindi questo ha davvero cambiato le cose per me”, ha spiegato, “mi sento davvero fortunata. È un bravo ragazzo ed è il mio migliore amico”.