Gwyneth Paltrow mette in affitto la sua casa da sogno a Montecito su Airbnb

L 'attrice lo annuncia attraverso un video sui social in cui spiega perché ha deciso di aprire le porte di casa sua e la mostra orgogliosa in un piccolo tour. Ecco come candidarsi

Benvenuti nella casa di Gwyneth Paltrow. Ad aprire le porte della sua villa di Montecito in California è l’attrice stessa che ha deciso di metterla in affitto per un giorno su Airbnb.

L’annuncio di Gwyneth Paltrow

In realtà ad essere affittata sarà la guest house della proprietà da sogno dove la Paltrow abita. L’annuncio è stato condiviso attraverso un video sui suoi canali social in cui spiega il perché ha preso questa decisione. “La solitudine è una condizione umana ma negli ultimi anni, l’aumento dell’isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate. Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po’ meno solitario, motivo per cui vi invito a soggiornare presso la mia guesthouse di Montecito per una notte”, spiega l’attrice premio Oscar nel 1999 con “Shakespeare in Love”.

Il tour nella casa di Montecito

Da vera padrona di casa, l’attrice e imprenditrice mostra la bellezza della sua struttura. Un ambiente raffinato e lussuoso sui colori del bianco dove troneggia il marmo. C’è un’unica camera da letto con un bagno dalla vasca enorme. L’esterno comprende una zona pranzo e una grande piscina dove rilassarsi tra le colline della cittadina più esclusiva di tutta la California, buen ritiro di molte celebrities come Harry e Meghan.

Le esperienze incluse

L’attrice elenca poi tutte le esperienze incluse nel soggiorno, come concedersi del tempo in spa con i prodotti del suo brand di bellezza Goop o cenare in sua compagnia: “Anche se all’inizio potremmo sentirci estranei, spero che troveremo connessioni e punti in comune davanti a un pasto delizioso”.

Il luogo del cuore di Gwyneth Paltrow

“La mia casa di Montecito è il luogo dove mi rifugio per raggiungere la pace e la chiarezza mentale”, ha scritto la host Paltrow nell’annuncio su Airbnb. “Ci vado per ricaricarmi, per sognare a occhi aperti quello che stiamo costruendo a Goop e per riconnettermi con la mia famiglia e i miei amici più cari. Che siate alla ricerca di un luogo per una connessione inaspettata o per un momento di solitudine e riflessione, mi auguro che, quando verrete a trovarmi, possiate trarre dal soggiorno in questa casa la stessa gioia che ne traggo io”.

Come candidarsi

Gli ospiti che desiderano candidarsi a questa vera “Gwyneth experience” possono inviare una richiesta di prenotazione a partire da martedì 15 agosto 2023 alle 19 sulla pagina dedicata sul sito di Airbnb. Il soggiorno è possibile solo una notte, per un massimo di due persone, e si terrà sabato 9 settembre 2023. Non sono inclusi i trasferimenti da e per Montecito.