Gli audaci look monocromatici di Gwyneth Paltrow

L a star di Iron Man ama gli outfit monocolore. E ha colpito tutti sfoggiando un incredibile abito giallo in Arabia Saudita, e poi un look tutto rosso scarlatto

Se c’è una star che adora i look monocolore, è Gwyneth Paltrow. La star di Iron Man ci ha ormai abituate non solo alle sue stravaganti proposte di benessere, ma anche ad outfit monocromatici sempre più audaci. Prendete per esempio il look total yellow sfoggiato alla cerimonia di chiusura del Red Sea Film Festival. L’attrice è arrivata vestita di un giallo radioso dalla testa ai piedi.

Il look total yellow di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha fatto un ingresso glorioso sul tappeto rosso, avvolta nel suo vestito giallo sole di Carolina Herrera, con maniche a sbuffo arricciate, dettagli increspati, un fiocco con cintura in vita e uno spacco centrale. Vi ha abbinato scarpe aperte con tacco e cinturino oro, un paio di orecchini pendenti d’oro scintillanti e vari anelli, anch’essi gold.

Quanto al make-up, ha optato per un trucco luminoso consistente in un ombretto rosa luccicante, guance rosee e labbra lucide color pesca. Ha completato il look tirando indietro i suoi capelli biondi in un’elegante coda di cavallo bassa.

“Ho seguito l’esempio di mia madre”

Il Red Sea Film Festival si svolge in Arabia Saudita e dura dieci giorni. Gwyneth Paltrow ha fatto diverse apparizioni, durante le quali ha confessato che è stata sua madre a ispirarla e darle la forza di perseguire la recitazione.

“Mia madre è un’attrice”, ha spiegato Gwyneth Paltrow, “ha fatto soprattutto teatro. E così sono cresciuta da bambina guardandola provare gli spettacoli”. Ha continuato: “Mia madre diceva che si sentiva sempre un po’ insicura. Ma, quando era sul palco, era una forza della natura. Ho voluto essere come lei”.

L’outfit rosso scarlatto di Gwyneth Paltrow

L’audace look giallo sfoggiato dall’attrice non è stato l’unico monocromatico. Ai Fashion Awards 2023 si è presentata, per esempio, in uno splendido completo vintage Valentino rosso scarlatto.

Ha sovrapposto un drammatico ampio mantello di piume a un abito senza spalline, lungo fino al pavimento, che presentava un profondo ritaglio lungo la scollatura.

Per rimanere in tema monocolore, ha aggiunto tacchi a spillo a punta abbinati e orecchini pendenti e braccialetti di diamanti. Così vestita ha consegnato a Valentino Garavani l’Outstanding Achievement Award. E ha raccolto mille applausi.