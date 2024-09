Gentilissima Chiara, ho passato i 40, ho delle meravigliose bimbe e un altrettanto meraviglioso marito che mi ama. Il problema è che io non riesco ad amare lui. Non l’ho mai amato, sono stata convinta dalla sua sicurezza che avessi trovato una persona che mi accettava per come sono e che questo potesse bastare. Il problema è che non riesco a scordare il mio ex storico, l’unico che abbia desiderato al mio fianco per costruire un futuro. Il progetto non era condiviso e l’ho messo di fronte alla scelta “matrimonio o fine”. Ma non c’è stato un momento in cui non abbia pensato a lui. Da conoscenze comuni ho saputo che sta per sposarsi. Provo dolore nel dover abbandonare l’illusione che anche lui potesse sentire la mia mancanza. Esiste un modo per strapparmi dalla testa e dal cuore questo ex dal passato e dare a mio marito ciò che merita? Miss Coco

CARA MISS COCO, mi toccano molto il tormento e la fatica con cui vivi in un presente che non ti somiglia, accanto a una persona che non ami. Mi chiedo quale sia stato il passaggio che ti ha portata dal suo rifiuto al tuo matrimonio, perché penso che la sopravvivenza del tuo sentimento sia direttamente proporzionale all’infelicità che ti investe. Spesso la più spietata direttamente proporzionale all infelicità che ti investe. lente d’ingrandimento sul nostro passato è l’insoddisfazione. Ho la sensazione che tu appenda al rimpianto del tuo ex qualcosa che prescinde dalla tua relazione e che riguarda solo te. Se è così, dai una possibilità al desiderio di essere la persona che sei. Comincia dalle piccole abitudini, cerca di capire se sono gesti automatici o se ti somigliano: sarà il primo passo per riuscire a “strapparti dalla testa e dal cuore questo passato”.