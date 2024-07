Se hai un figlio adolescente lo sai già: a volte è una sfida. Specie se sei ansiosa e temi di commettere errori. A preoccuparti sono, soprattutto, le conseguenze sul momento e quelle a lungo termine di qualche tuo sbaglio. Ma come si fa a essere certa di non sbagliare?

Essere una buona madre

Non ci sono regole per la genitorialità. Ogni madre o padre lo è fino allo sfinimento. E spesso sei così stanca che per i tuoi figli non è difficile attivare i tuoi “pulsanti caldi”. Ma il problema non è sempre dell’essere adolescenti, è questo ciò che troppi genitori fraintendono.

Quello che rende così difficile crescere figli adolescenti è affrontare tutte le emozioni scatenanti che la loro indipendenza e l’età adulta emergente ispirano dentro di noi. Ecco quattro motivi per i quali crescere gli adolescenti è spesso così impegnativo.

La difficoltà di essere adolescenti

Per quanto sia scomoda da guardare, la lotta è una parte normale e necessaria della crescita. Aiuta gli adolescenti a imparare a prendere decisioni, chi sono, chi vogliono diventare e come vogliono contribuire al mondo. Dovresti saperlo, perché ci sei passata e sai quanto le tue lotte ti abbiano aiutata.

Eppure, guardare i tuoi ragazzi affrontare le difficoltà è difficile, e lo è ancora di più se sei una madre ansiosa. Anche perché, son solo l’ansia è contagiosa, ma preoccupandoti così tanto del benessere dei tuoi figli, spesso sei tentata di intervenire e risolvere le loro lotte per loro. Farlo, di solito non è la decisione migliore. Fermati un attimo: analizza la tua ansia e prendi la decisione migliore.

Non sapere cosa fare ti rende confusa

Le voci di altri genitori, dei tuoi amici o dei tuoi familiari possono soffocare i tuoi istinti genitoriali, rendendo difficile sintonizzarti su ciò che senti e su ciò a cui tieni. L’ansia sussurrata fa quasi sempre parte di questa situazione disordinata.

Prenditi un attimo di riflessione, un momento di tranquillità per capire dove le tue preoccupazioni o i tuoi istinti stanno cercando di guidarti. Magari, scrivi ciò che ti preoccupa. Questo può aiutarti a vedere più chiaramente le cose e lavorarci su, soprattutto se non hai un partner che ti ascolta e ti sostiene.

I figli adolescenti ti spingono al limite

Un altro problema comune dei genitori si verifica quando si viene spinti al limite. Non è difficile preoccuparsi se sei in grado di gestire o avere la resistenza per continuare a fare la madre attraverso le lotte di tuo figlio. Pensa a quando urla, non ascolta, si mette nei guai o semplicemente ti complica la vita. Queste situazioni possono essere travolgenti e spingerti a chiederti se puoi fare ciò che deve essere fatto.

Questo è il momento in cui può emergere un numero qualsiasi di atteggiamenti sbagliati, come abuso di sostanze o, per i ragazzi più grandi, il non chiedere e il non dire. Riconoscere i propri limiti può essere fondamentale per riprendere il controllo in queste situazioni.

Come spesso ci dicono i video sulla sicurezza in volo, dobbiamo mettere le nostre maschere di ossigeno prima di aiutare gli altri. A volte, fare una pausa e ritagliarti del tempo produttivo per te stessa è proprio ciò di cui hai bisogno per recuperare la resistenza.

Fare pace con il passato

Le questioni scottanti sono sempre legate, in parte, al passato di un genitore e ai sentimenti irrisolti che ne derivano. È facile essere innescati da situazioni emotive che ti ricordano situazioni dolorose del passato. Ma è fondamentale separare il passato, sul quale non hai il controllo, dal presente che merita la tua attenzione.

Farlo può essere difficile. Tuttavia, quando ti ricordi che non sei più la bambina o l’adolescente indifesa che eri una volta, puoi iniziare a riprendere il controllo del presente. Da adulta puoi accedere a una serie di risorse cognitive che in passato non avevi. Sfruttando queste risorse, puoi creare una soluzione più adatta alla sfida attuale.

Se i figli adolescenti sono in difficoltà

Per i genitori di adolescenti in difficoltà, affrontare questioni scottanti a volte può sembrare un evento quotidiano. È naturale preoccuparsi di commettere un errore che potrebbe avere ripercussioni negative ora e in futuro. Non c’è niente di sbagliato in te.

Ricorda, l’ansia può essere normale e preoccuparsi è un segno che ci tieni. Anche se vieni spinta oltre i tuoi limiti, la preoccupazione ti aiuta a riconoscere l’amore che hai per tuo figlio, che attiva la sintonizzazione necessaria e la risoluzione dei problemi.