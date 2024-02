T hat'amore - Breve guida all'affettività è la nostra nuova serie podcast dedicata all'educazione affettiva dei ragazzi. Seguici!

La nostra nuova serie podcast

Che cos’è l’amore? L’amore è un bisogno, come la fame. Bisogno di attenzione, di condivisione, di approvazione, di contatto fisico, di coccole. Non è solo farfalle nello stomaco, anche se quella è la parte più bella. È anche ascolto delle proprie emozioni e di quelle dell’altro. Conoscenza del corpo. Rispetto. Costruzione di una relazione. Compito tanto più difficile quando si sta costruendo se stessi, ovvero nell’adolescenza. Eppure è proprio in questa fase che s’impara l’alfabeto affettivo. È qui che si iniziano a definire i confini di un rapporto sano, che non confonde la gelosia con il possesso, l’attrazione con l’abuso, il naturale desiderio di sentirsi amati con la gabbia del ricatto emotivo e del controllo. Ma si può imparare ad amare in modo corretto? È quello che cerchiamo di scoprire con That’s amore – Breve guida all’affettività, una nuova serie podcast che prova a gettare le basi di una grammatica dei sentimenti. Da assimilare da ragazzi e usare per tutta la vita.

L’appuntamento con i nostri esperti e i nostri ragazzi è ogni mercoledì, a partire da oggi (per quattro puntate), fino al 6 marzo. Non perderti la prima puntata!

Prima puntata: Io e le mie emozioni

Chi sono, cosa provo, chi voglio essere, cosa mi manca? Nella puntata di oggi indaghiamo il difficile viaggio dentro se stessi per capire le nostre emozioni e scoprire chi siamo. Io sono Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, e oggi con me ci sono Cristina Dell’Acqua, professoressa e scrittrice, il suo ultimo libro è La formula di Socrate, Matteo Lancini, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, il suo ultimo libro è Sii te stesso a modo mio, Virginia e Guglielmo, 18 anni.