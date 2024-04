C he senso ha vivere in coppia e, contemporaneamente, avere relazioni extra-coniugali a cui non si vuole rinunciare? Lo spiega l'esperta

Lisa convive da 10 anni con un coetaneo e, qualche mese fa, si è iscritta a un sito di incontri per persone impegnate. Non vuole lasciare il suo compagno, però non riesce nemmeno a rinunciare a queste relazioni.

Relazioni extra-coniugali: alcuni stereotipi sono duri a morire

Diciamo subito che il tradimento viene percepito diversamente se ad agirlo è un uomo o una donna. C’è ancora un grande pregiudizio sull’infedeltà e mentre quella maschile è considerata normale, la femminile è giudicata molto più grave.

Relazioni extra-coniugali e app di dating

Se poi parliamo di app di dating, lo stigma è ancora più forte e non si contempla che lei possa cercarsi un amante su un sito di incontri per fare sesso. Perché un altro stereotipo duro a morire è che le donne siano infedeli solo quando si innamorano.

Ma perché tradire?

Invece, esattamente per le stesse ragioni degli uomini, anche loro possono farlo perché desiderano una vita sessuale più ricca e potente, quando quella con il partner non funziona più. Al di là degli stereotipi, vediamo le possibili ragioni.

Magari ti piace l’adrenalina

Detto questo le voglio dare qualche spunto su cui può riflettere: scindere la sessualità dai sentimenti può essere un evitamento, può nascere cioè da una difficoltà a lasciarsi andare, a entrare in una relazione profonda con l’altro. A volte si ha bisogno dello stimolo dell’adrenalina che dà la conquista.

Oppure ti senti fragile

E, magari, si fa fatica a stare in un rapporto continuativo in cui vengono fuori anche le proprie fragilità. Lei, Lisa, probabilmente da un lato ha questo desiderio di trasgressione e novità, dall’altro di stabilità e continuità: queste sono parti sue, indipendenti dalla vita di coppia ripetitiva, ed è importante riconoscerle.