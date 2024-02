It Wallet: cos’è e come funziona

I t Wallet è un portafoglio digitale dove trovare patente, tessera sanitaria, documenti di identità. Potranno averlo tutti, gratuitamente

Sempre più documenti stanno diventando digitali e virtuali, a portata di click, a disposizione su smartphone e tablet senza dover portare con sé le copie cartacee: è accaduto con la CIE, la carta d’identità elettronica, ma accadrà presto anche per la patente con la possibilità di viaggiare in tutta Europa con la versione online. Per semplificare la raccolta di tutti questi documenti è in arrivo l’It Wallet, un vero e proprio portafoglio virtuale dove custodirli.

Il via libera all’It Wallet

Del Sistema di portafoglio digitale italiano si parlava da tempo, ma ora l’It Wallet, previsto nel decreto Pnrr, ha ricevuto l’approvazione dal consiglio dei Ministri. Il nuovo strumento, che permetterà di custodire in modo sicuro e semplice documenti digitali come la carta d’identità elettronica, la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea della disabilità, sarà disponibile all’interno dell’app IO, la piattaforma che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.

A cosa serve It Wallet

L’obiettivo è rendere più veloce e comodo l’accesso a dati contenuti nei propri documenti senza ricorrere a copie cartacee e quindi semplificando anche il rapporto con la Pubblica amministrazione. Non solo: l’It Wallet si potrà utilizzare in tutti i Paesi dell’Unione europea, perché sarà integrato in un sistema di identità digitale che potrà permettere a tutti i cittadini di usufruire dei servizi online, anche all’estero nell’ambito della comunità Ue.

Per chi è It Wallet e come accedere

Intanto va chiarito che si tratta di un portafoglio gratuito. Questo significa che per attivarlo non sarà necessario alcun pagamento «per i cittadini e le imprese», come è precisato nella norma che ha appena ottenuto il via libera. In concreto e come spiega l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati Confartigianato. It Wallet «sarà integrato nell’app IO, che già usi per comunicare con la pubblica amministrazione e per usufruire di alcuni servizi, come il cashback o il green pass. Per accedere a It Wallet, dovrai usare lo Spid o la Cie, come fai ora per entrare nell’app IO. Tuttavia, It Wallet non eliminerà lo SPID o la CIE, ma li conterrà al suo interno, diventando lo strumento principale per la tua identità digitale».

Come funziona: il codice che garantisce la sicurezza

È sempre l’ANAP a spiegare che It Wallet «funzionerà in modo simile a un portafoglio fisico, ma con alcune differenze». Per accedere occorrerà un codice o un’impronta digitale. In caso di furto o smarrimento del telefono si potrà bloccare, come una carta di credito. Un altro vantaggio è che i documenti che vi sono conservati saranno aggiornati ogni volta che avverrà una modifica, come per la carta d’identità, perché saranno sincronizzati con le banche dati ufficiali come l’anagrafe.

Cosa c’entra l’App IO

Il portafoglio digitale sarà collegato all’App IO. Chi non la possiede ancora non deve far altro che scaricarla, mentre per chi ce l’ha già, comparirà una sezione apposita a cui accedere per trovare tutti i documenti (come carta d’identità o tessera sanitaria, già presenti), ma anche per aggiungerne di nuovi scegliendo tra quelli disponibili, come la patente digitale, e che man mano dovrebbero aumentare. Le istruzioni saranno disponibili direttamente sulla App.

Spazio anche per i documenti privati

Il vantaggio di It Wallet è che, proprio come un portafoglio fisico, potrà contenere anche documenti e tessere private, come le carte fedeltà o le assicurazioni di aziende e imprese che aderiranno al sistema digitale. «Quando vorrai mostrare un documento, dovrai semplicemente aprire l’App IO, selezionare It Wallet e scegliere il documento che ti interessa – conferma Confartigianato – Potrai mostrare il documento sullo schermo del tuo smartphone, oppure generare un codice QR che potrà essere scansionato da chi deve controllarlo. In questo modo, potrai dimostrare la tua identità, accedere ai servizi o usufruire di sconti e agevolazioni, senza dover portare con te documenti fisici».

Le prossime tappe

L’introduzione di It Wallet sarà graduale. Il primo passo sarà l’adozione di «apposite linee guida» con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, che indicherà anche come dovranno agire le società incaricate della realizzazione del portafoglio digitale. La data di entrata in funzione non c’è ancora, ma si prevede che entro il 30 giugno 2024 sarà lanciata la prima versione dimostrativa, con funzionalità ridotte e disponibile per un numero limitato di primi utenti che aderiranno alla sperimentazione. Entro fine anno, invece, arriverà la versione definitiva, disponibile a chiunque voglia utilizzarla. L’ultima tappa sarà la transizione da SPID e CIE a It Wallet, che diventerà l’unica identità digitale nazionale, entro il 2025.