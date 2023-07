L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere

CARA CHIARA ho 30 anni e sono fidanzata da 8. Ci siamo presi e lasciati più volte, conviviamo ma le cose non vanno bene. Tempo fa ho conosciuto un altro ragazzo: quando ci siamo incontrati abbiamo fatto l’amore, parlato, cucinato, ed è stato tutto bellissimo. Poi sono risultata positiva al Covid e abbiamo rimandato un successivo incontro. Gli scrivo spesso, gli dico che mi manca, se non mi risponde mi arrabbio… A quel punto lui mi dice che sono come la sua ex e decide di chiudere. L’ho presa malissimo, ma lui è irremovibile. Vorrei sapere se e dove ho sbagliato. Grazie. Anonima

AMICA MIA, ti rendi conto che, a parte un rapido cenno, nella tua lettera non parli mai della persona con cui però continui a vivere? Ho la sensazione che ti faccia talmente tanta paura guardare in faccia la fine, o comunque la grave crisi, di una relazione così lunga e importante, da spostare la tua attenzione prima sulla storia con quest’altro ragazzo e poi sull’interruzione della storia…E forse la foga di troppo che lui ha avvertito in te è proprio il segno del fatto che avevi e hai più bisogno di lui, per sopravvivere fra le mura della tua casa, che voglia di lui e di un futuro insieme. Dunque: perché non provi a scrivermi un’altra lettera, però stavolta tutta dedicata a quello che non va con il tuo compagno, alla fatica che fai a continuare a stare con lui ma anche a quella che faresti a lasciarlo? Se non passi da qui, temo che non potrai avvicinare e fare avvicinare nessuno senza investirlo della tua confusione e della tua sofferenza. Chi non s’inganna non inganna, ricordatelo. E, forte di questo, non avere paura di guardare che cosa succede e che cosa non succede più. Nelle vostre stanze e dentro di te.

