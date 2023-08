Un ragazzo ti ha chiesto il numero ma sei già occupata? Come uscire dall’impasse

C ome affrontare un fidanzato e contemporaneamente una nuova conoscenza? Partendo da alcune domande e considerazioni che devi fare soprattutto con te stessa

Al lavoro o all’università un ragazzo ti ha chiesto il numero di telefono ma tu sei già fidanzata. Che fare? Se ti trovi anche tu in questa situazione, ecco come uscire dall’impasse.

I segnali che hai lanciato

La prima cosa che devi fare è guardare dentro te stessa e farti alcune importanti domande. La prima è: al ragazzo che ti ha chiesto il numero hai lanciato dei segnali di un tuo interesse nei suoi confronti? Se la risposta è affermativa, il problema è alla base. Se hai esigenza o desiderio di contattare o frequentare un’altra persona che non sia il tuo partner, forse non sei completamente appagata dalla tua relazione. E allora prima di tutto, devi ragionare su di essa.

Patti chiari, amicizia lunga…

Se invece con il ragazzo che ti ha chiesto il numero, immagini solo un rapporto di amicizia o comunque del tutto disinteressato, allora non c’è nulla di sbagliato. Molte coppie che sono fidanzate o sposate godono della compagnia di altri e non vedono nulla di male nel continuare a frequentare altre persone. Più persone conosci e più arricchirai la tua vita di esperienze e punti di vista, sarebbe un peccato precludertele solo perché sei sentimentalmente occupata. Ciò che conta è mettere in chiaro da subito con il nuovo ragazzo il tuo status e quindi fare in modo che non ti metta in situazioni imbarazzanti. Da parte sua magari infatti un interesse c’è perché le amicizie completamente disinteressate tra uomo e donna sono piuttosto rare.

Parola d’ordine rispetto

Ciò che conta è il rispetto che devi portare verso il tuo partner e la vostra relazione che è comunque prioritaria rispetto alla nuova amicizia. In questo senso, è opportuno che tu lo metta al corrente della situazione. Se si fida di te, non avrà problemi ad accettare la tua nuova conoscenza. Se è geloso, certo non gli farà piacere. Ma tu saprai quali sono i limiti e non andrai oltre perché al primo posto ci siete tu e lui.