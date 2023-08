È davvero interessato a te? Alcuni segnali lo possono confermare…

S e stai frequentando un uomo e vuoi avere conferme sul suo reale interesse nei tuoi confronti, allora dovresti fare caso ad alcuni comportamenti e indizi inequivocabili

Stai uscendo con un ragazzo e non sai se è davvero interessato a te? A volte i segnali sono davvero chiari, altre ti lasciano in dubbio e cerchi conferme altrove come negli occhi esterni di un’amica. Ma prima di stressarla con la tua insicurezza, prova a fare caso ad alcuni indizi quando sei con lui. Ci sono dei comportamenti lampanti, altri più inconsci e involontari ma imparare a leggerli, ti potrà aiutare a capire se puoi davvero buttarti in questa relazione.

Le precisione negli appuntamenti

Più è preciso nella cadenza dei vostri appuntamenti, più significa che tiene davvero a te. Se vi siete promessi di vedervi sabato sera, lui venerdì ti scriverà un messaggio di conferma. E a fine incontro, se fissa data e ora del successivo è un ottimo segnale. Quando gli uomini iniziano a fare i vaghi o i nebulosi, allora c’è da preoccuparsi.

Le vostre conversazioni… e il conto!

Se è davvero interessato a te, tenderà a trasformarsi nel “ragazzo dei sogni”. Quando parlate, vorrà evidenziare i suoi lati positivi, le vostre passioni in comune, ti prenderà in giro per qualcosa ma sappi che questo è un modo per flirtare.

Fai attenzione anche al tono della sua voce. Alcuni studi dimostrano che l’uomo tenderà a parlare con un tono più serio e virile se gli piace qualcuno. E, a differenza del solito, sarà interessato ad ascoltarti. Poi vorrà pagare il conto per impressionarti.

Se il contesto è di gruppo, ti guarderà spesso e si avvicinerà a te, cercando una banale scusa per avviare una conversazione. Magari anche per capire se stai già frequentando qualcuno o sei libera.

Il linguaggio del corpo

Non badare solo alle parole ma anche al linguaggio del corpo. Per esempio se ha le mani sudate o se si tocca spesso i capelli o i vestiti o se cerca di tenere il petto in fuori e la pancia in dentro. Se interessi a una persona, questa cercherà di dare la migliore immagine di sé. Proverà poi a toccarti o sfiorarti, apparentemente per caso ma per stabilire comunque un contatto “a pelle” e sentire il “brivido”.

Al telefono

Gli uomini preferiscono le telefonate ai messaggi, anche quando devono comunicare con i loro amici, e di solito sono molto asciutti. L’invio di un messaggio dal nulla è il suo modo per dirti che ti pensa. Fai attenzione poi a com’è scritto. Per esempio se alla fine di una frase mette un’emoji sdolcinata come un cuoricino, allora è proprio preso da te. Puoi lasciarti andare…