Dalla collaborazione tra l’azienda orafa artigianale Rubinia e due onlus storiche di Milano – Fondazione Donna a Milano e Asilo Mariuccia – nasce il progetto triennale Casa & Bottega.

Il progetto Casa & Bottega

L’obiettivo è creare una struttura a Milano che sia la casa e la bottega delle donne diventate orafe grazie alle borse di studio sostenute dal brand, a cui tutti noi possiamo dare un piccolo (ma grande) contributo.

Rubinia sostiene le donne vittima di violenza

Il progetto è partito la primavera scorsa, con una prima raccolta fondi, a cui segue adesso la seconda, dal 15 settembre al 15 novembre: il brand riconosce, a chi fa un’offerta di 25 euro, il 25 per cento di sconto sull’acquisto di un gioiello della linea iconica Filodamore®. Una collezione che si rinnova, ma che nasce nel 2000 sul filo del ricordo di nonna Ilde e del suo messaggio: «Fai le cose con un filo d’amore». E così nascono gioielli che raccontano emozioni e sentimenti di generazione in generazione, prodotti con oro e argento etici certificati, come pure i diamanti.

Asilo Mariuccia: formazione per donne vittima di violenza

Lo stesso filo d’amore che può annodare le vite di tante donne vittime di violenza, che oggi possono, grazie a questo progetto, costruirsi una professione. Sappiamo come l’indipendenza economica sia fondamentale per lasciarsi alle spalle un’esperienza di violenza, ma anche per garantire ai figli un futuro di libertà. Le donne ospiti di Asilo Mariuccia che, oltre a una comunità per minori sul lago di Como e ad appartamenti per donne in difficoltà, ha aperto anche un centro antiviolenza e due case rifugio, sognano peri figli un percorso di studi che li renda a loro volta autonomi, con una professione dignitosa e soddisfacente. Sostenere la stabilità e la libertà economica delle donne, la loro emancipazione, significa quindi sostenere anche le loro famiglie.

Casa & Bottega a sostegno anche dell’artigianato orafo

Ma il progetto Casa & Bottega ha anche un altro significato, come spiega Roberto Ricci, il creativo che rappresenta l’anima del brand:«Il progetto potrebbe diventare un riferimento anche per tante altre attività del “fatto a mano” che stanno sparendo, almeno per quanto riguarda la qualità italiana, e che tutto il mondo ci riconosce». Un patrimonio artigianale che rischia di perdersi, costruito nei secoli nelle botteghe delle nostre città, ora soppiantate dagli acquisti online. Un altro obiettivo del progetto, quindi, che lo rafforza e lo rende ancora più autentico, è rinnovare la passione per la creazione orafa, costruendo un ponte tra generazioni, per tramandare mestieri e passioni.

Casa & Bottega e la rete virtuosa tra scuola e istituzioni

Ma non solo: il progetto vorrebbe promuovere una rete virtuosa tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro, per valorizzare la professione e il negozio fisico. L’azienda infatti, con 400 rivenditori in tutta Italia, offre agli aderenti un percorso triennale gratuito di formazione in remoto per rilanciare il proprio business grazie all’attività artigiana, restituendo senso e valore al punto vendita fisico rispetto all’e-commerce. «In un’epoca di profonde trasformazioni – spiega Ricci – il gioielliere, insomma, non ha ancora aggiornato a dovere la relazione con il cliente, che non sperimenta più differenze di esperienza di acquisto nella luogo fisico rispetto allo spazio digitale, oltretutto più comodo e veloce. L’unico modo per riportare la gente in negozio è farlo tornare ad essere tempio del saper fare, laboratorio di bellezza e di identità, dove si entra per vivere e acquistare emozioni. Questa conversione favorirebbe anche il cambio generazionale: attività vivaci diventerebbero di maggiore appeal per i giovani».

Come partecipare al crowdfunding

Per partecipare, basta fare un acquisto sul sito www.rubinia.com o direttamente nello showroom di via Vincenzo Monti 21 a Milano oppure in tutte le gioiellerie rivenditrici di Filodamore® in Italia. Si otterrà un buono sconto del 25% che si potrà utilizzare fino a metà novembre per la linea iconica Filodamore®. Una parte della raccolta sarà poi utilizzata per la ricerca e lo sviluppo di gioielli Filodamore® in materiali innovativi più sostenibili ed etici come il titanio.

