Avviare all’arte orafa donne in difficoltà perché possano rendersi indipendenti con un lavoro bellissimo, sostenendo così anche il Made in Italy, il nostro saper “fare con le mani”. Questo il cuore del progetto che vede in prima linea la onlus Fondazione Donna a Milano e Asilo Mariuccia, alleate con l’azienda orafa artigianale italiana Rubinia.

Il crowdfunding sostenuto dall’azienda orafa Rubinia

Fino al 7 giugno, sarà possibile partecipare al crowdfunding sostenuto dall’azienda orafa. L’obiettivo è raccogliere fondi per una borsa di studio destinata a una donna da avviare alla professione di artigiana orafa. L’impegno a favore delle donne non è nuovo per Rubinia, che con la linea Filodamore® sostiene le donne, l’artigianato e l’ambiente. L’azienda, che oggi compie 40 anni, vuole continuare sulla scia del messaggio della linea Filodamore®, nata nel 2000: un filo d’oro o d’argento etici (da riciclo), dedicato a portare il suo simbolico messaggio d’amore per il mondo. Quest’anno, dopo aver raccolto fondi per Children in Crisis, Emergency, Medici Senza Frontiere e tante altre associazioni, l’incontro con Fondazione Donna a Milano e Asilo Mariuccia.

Fondazione Donna a Milano e Asilo Mariuccia con Rubinia per le donne

Fondazione Donna a Milano onlus è nata nel 2005 e ha sempre svolto attività di prevenzione su un camper in giro per la città, tra strade e mercati, con visite ginecologiche e test per l’Hpv. Le volontarie assistono le donne ascoltandole e raccogliendo le loro storie. Poi, dieci anni dopo, l’amara conclusione nelle parole della presidente, la professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa e virologa: «Ci siamo rese conto che molte donne non riescono a uscire da una situazione di violenza per mancanza di autostima e di indipendenza economica. Per questo, oltre al classico lavoro di prevenzione, abbiamo iniziato a spiegare loro l’importanza di essere autonome e saper gestire il proprio patrimonio». Poi l’incontro con la storica Fondazione Asilo Mariuccia che, oltre a una comunità per minori sul lago di Como e ad appartamenti per donne in difficoltà, ha aperto anche un centro antiviolenza e due case rifugio.

La linea Filodamore® di Rubinia

Uno dei gioielli della linea Filodamore®

In questo tandem si inserisce l’azienda Rubinia, nata da una donna (nonna Ilde) e dal suo messaggio: «Fai le cose con un filo d’amore». Nel 2000, ricordando queste parole, il creativo Roberto Rice ha dato vita appunto alla linea Filodamore®, che vuole raccontare emozioni e sentimenti di generazione in generazione. La produzione di Rubinia utilizza oro e argento etici (riciclati) certificati, come pure i diamanti. Anche il packaging segue criteri green. I gioielli sono pezzi unici e sono anche personalizzabili.

Come partecipare al crowdfunding

Per partecipare, basta fare un acquisto sul sito www.rubinia.com o direttamente nello showroom di via Vincenzo Monti 21 a Milano oppure in tutte le gioiellerie rivenditrici di Filodamore® in Italia. Si otterrà un buono sconto del 25% che si potrà utilizzare fino a metà novembre per la linea iconica Filodamore®.

Una parte della raccolta sarà poi utilizzata per la ricerca e lo sviluppo di gioielli Filodamore® in materiali innovativi più sostenibili ed etici come il titanio.

