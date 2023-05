Lo smart working impedisce di fare carriera? Lo studio

E ssere presenti fisicamente in ufficio significa avere maggiore visibilità, ma soprattutto facilita i feedback: per questo, secondo uno studio di Harvard, lo smart working non agevola la carriera

Lo smart working, diventato una realtà in gran parte delle aziende dopo la pandemia, porta con sé luci e ombre. È innegabile il vantaggio di poter lavorare comodamente da casa, evitando il traffico e riducendo i costi degli spostamenti. Apprezzato per la flessibilità che offre, il lavoro a distanza non è tuttavia sempre funzionale alla carriera. Anzi, secondo una recente ricerca di economisti di Harvard, della Federal Reserve Bank di New York e dell'Università dell'Iowa, la cui sintesi è stata pubblicata da "Fortune", esso limita le opportunità di avanzamento professionale. In particolare, chi lavora da remoto riceve meno feedback rispetto ai colleghi che svolgono la loro attività in presenza. E questo si tradurrebbe in una penalizzazione nei piani di sviluppo. Le economiste Natalia Emanuel, Emma Harrington e Amanda Pallais hanno analizzato lo smart working praticato da ingegneri assunti presso un’azienda tecnologica inserita nella classifica "Top 500" stilata dalla rivista "Fortune". E i risultati sono i seguenti.

Feedback limitato nello smart working

Chi lavora da remoto riceve evidentemente meno feedback rispetto a un collega che si reca in ufficio. Secondo lo studio, gli ingegneri che operano in presenza ricevono il 21% in più di feedback rispetto ai colleghi che lavorano da remoto. Dopo la chiusura degli uffici durante la pandemia, la quantità di feedback fra l'altro è diminuita del 15%. Secondo i ricercatori, le interazioni virtuali "completano, piuttosto che sostituiscono" l’essere faccia a faccia. E lo studio suggerisce che, mentre il lavoro potrebbe essere lo stesso che venga svolto da remoto o meno, il feedback non lo sarà mai. Ed appare evidente che la mancanza, o un minor livello di feedback, implichi una minore capacità di apprendere e migliorare.

Svantaggi per giovani ingegneri e donne

Secondo lo studio, la perdita della vicinanza fisica ha penalizzato in particolare i giovani ingegneri e le donne. Lavorando a distanza, queste persone hanno mostrato maggiori probabilità di licenziarsi. Inoltre, anche prima della pandemia, avere un solo collega distante riduceva il feedback online tra i dipendenti che restavano in ufficio: politiche di lavoro a distanza avrebbero dunque un impatto anche su coloro che scelgono di lavorare in presenza.

Vantaggi e svantaggi dello smart working

Molti lavoratori hanno l'opportunità di lavorare da remoto, ma la scelta non è facile. La stragrande maggioranza di essi lo fa, ma è necessario prendere in considerazione i vantaggi e gli svantaggi. Il lavoro da remoto può essere una benedizione per chi deve gestire la famiglia e la propria attività professionale, ma chi vuole avanzare nella carriera dovrebbe considerare il lavoro in presenza soltanto come un'opzione.

I capi preferiscono rapporti immediati

Secondo gli economisti che hanno condotto la ricerca, la presenza fisica nel luogo di lavoro resta dunque fondamentale per lo sviluppo e l'avanzamento della carriera. I capi preferiscono che i dipendenti interessati a un avanzamento di carriera siano presenti, si possa avere con loro un colloquio immediato che soltanto la prossimità fisica permette.

Smart working: trovare un compromesso

Dopo tante sperimentazioni ed esperienze di successo, sarebbe tuttavia controproducente sia per le aziende che per i dipendenti rinunciare al lavoro da remoto. Lo smart working offre flessibilità e, se gestito correttamente, può essere altrettanto produttivo del lavoro in presenza. La soluzione, suggeriscono gli studiosi, è trovare un compromesso che concili lavoro a distanza e vantaggi per i dipendenti a livello logistico e familiare.