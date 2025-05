Quando si tratta di risparmiare sulla bolletta dell’elettricità, la scelta degli elettrodomestici gioca un ruolo fondamentale. Sostituire vecchi dispositivi con modelli di nuova generazione (magari approfittando del bonus elettrodomestici, che consente di ottenere uno sconto fino a 200 euro, direttamente in fattura) può ridurre significativamente i consumi, alleggerendo le spese domestiche e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Ma quanto si può effettivamente risparmiare? Per aiutarci a comprendere meglio, Facile.it ha analizzato gli elettrodomestici con maggior impatto sui consumi stimando il risparmio ottenibile scegliendo modelli ad alta efficienza.

Elettrodomestici: lavatrice in classe A, la spesa si dimezza

Nell’indagine su consumi energetici e impatto in bolletta, Facile.it ha preso in considerazione il consumo di una famiglia tipo (2.700 kWh l’anno) e un prezzo dell’energia pari a 0,29 euro al kWh, confrontando i consumi degli elettrodomestici con l’etichetta energetica più alta e quelli con l’etichetta più bassa; ecco quanto si può risparmiare scegliendo con attenzione.

Per quanto riguarda la lavatrice, un modello da 9 kg in classe F ha un costo di circa 28 centesimi per ogni ciclo di lavaggio. Tradotto: in un anno si spendono circa 51 euro se si fa il bucato ogni due giorni. Se invece si opta per un modello in classe A la spesa si dimezza, arrivando a circa 26 euro.

Abbattere i consumi dell’asciugatrice

L’asciugatrice comporta un consumo più alto rispetto alla lavatrice. Considerandone una da 9 kg in classe B, utilizzata per 160 cicli all’anno, dovremo mettere a budget circa 180 euro di spesa per l’energia elettrica nei 12 mesi. Risparmieremmo invece 120 euro se, alle stesse condizioni di impiego, disponessimo di un modello in classe A+++ (il consumo di energia si ridurrebbe del 68% rispetto a una classe B).

Frigorifero e forno, costi giù di oltre il 60%

Acceso per 24 ore tutti i giorni dell’anno, il frigorifero è uno degli elettrodomestici che pesa di più in bolletta. Per questo è bene scegliere con attenzione il nuovo modello. Un frigocongelatore da 350 litri classe F, fa notare Fascile.it, ci costa in energia elettrica 90 euro l’anno. Se optiamo per uno in classe A, la spesa scende ad appena 29 euro, il 67% in meno.

Utilizzare 220 volte l’anno un forno da 7 kg in classe energetica B costa, calcolatrice alla mano, 71 euro circa. Con un modello in classe A+++ riduciamo i consumi del 66%, risparmiando quasi 50 euro.

Lavastoviglie? Meglio quelle ad alta efficienza

Un modello di lavastoviglie da 13 coperti in classe E, usato a giorni alterni, consuma 50 euro l’anno di energia elettrica; se il modello è in classe A, la bolletta scende al di sotto dei 30 euro, con un risparmio del 43%.

Elettrodomestici: occhio alla classe energetica del condizionatore

L’utilizzo del condizionatore rischia di far lievitare i costi in bolletta; è pertanto fondamentale scegliere un modello che consumi il meno possibile. Un condizionatore a singolo condotto in classe energetica A, con funzione di solo raffreddamento e capacità nominale pari a 2,5 kW, se usato per 500 ore l’anno costa in bolletta 129 euro. Si scende invece a 88 euro, abbassando la spesa del 31%, con un modello in classe A+++.

