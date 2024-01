A rriva l'esonero dei contributi per chi assume donne disoccupate vittime di violenza, insieme a un aumento del rimborso per l'asilo nido. Ecco per chi

Torna il Bonus asilo nido anche per il 2024, con qualche novità. L’importo per le famiglie con un bebè aumenta, infatti, fino a 3.600, ma con alcune restrizioni, a partire dall’Isee e dal numero di figli. Vale, infatti, solo per i nuclei con nuovi nati nel 2024 e con già un almeno un altro figlio sotto i 10 anni di età. Per gli altri il rimborso massimo rimane di 1.500 euro. Altre novità, però, riguardano anche le donne lavoratrici con figli, con il cosiddetto Bonus Mamma e con una misura pensata anche per le donne vittime di violenza. Ecco i dettagli.

Il Bonus Nido per il 2024

Nello specifico la manovra finanziaria approvata dall’esecutivo mira a confermare e rafforzare il contributo con cui vengono parzialmente rimborsate l’iscrizione e le rette per la frequenza degli asili nido. Per il 2024 il Governo ha confermato la misura, aumentando l’importo per i nuclei familiari con figli nati dopo il 1° gennaio 2024. Altra condizione è che nella famiglia sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che l’Isee non superi i 40mila euro. Per questo si parla di “Bonus secondo figlio”.

Il “Bonus secondo figlio” per incentivare le nascite

Le più avvantaggiate, dunque, sono le famiglie con almeno due figli, dei quali uno nato durante l’anno in corso. In questo modo si vorrebbero incentivare nuove nascite, rendendo meno pesante il pagamento dei costi per l’asilo nido. Il Bonus varia comunque sempre a seconda dell’Isee. L’incremento del sostegno, infatti, è previsto per i nuclei che non superino i 40mila euro di rendita annua.

A quanto ammonta il Bonus Nido

Il contributo massimo aumenta fino a 2.100 euro, con alcune differenze in base ai redditi. Nello specifico qui riportiamo le cifre massime di rimborso previste per tutti:

3.000 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro. Significa che si potrà ricevere un importo massimo mensile di 272,72 euro per 11 mensilità;

per i nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro. Significa che si potrà ricevere un importo massimo mensile di 272,72 euro per 11 mensilità; 2.500 euro per i nuclei familiari con Isee tra 25.001 e 40.000 euro. In questo caso la misura arriverà a un tetto massimo di 227,27 euro al mese;

per i nuclei familiari con Isee tra 25.001 e 40.000 euro. In questo caso la misura arriverà a un tetto massimo di 227,27 euro al mese; 1.500 euro per chi ha un Isee superiore a 40.000 euro. Il rimborso mensile, dunque, sarà pari a 136,37 euro.

La maggiorazione per chi ha già un figlio under 10

La vera novità, però, è relativa alla maggiorazione prevista per i nuclei che, oltre a un figlio nato nel 2024 e con reddito entro i 40mila euro annui, abbiano anche un figlio under 10. In questo caso gli importi aumentano come segue:

3.600 euro all’anno (con 11 mensilità di 327,27 euro) con Isee fino a 25.000 euro;

(con 11 mensilità di 327,27 euro) con Isee fino a 25.000 euro; 3.100 euro (con 11 mensilità da 281,81 euro) con Isee tra i 25.001 e i 40.000 euro;

(con 11 mensilità da 281,81 euro) con Isee tra i 25.001 e i 40.000 euro; 1.500 euro (importi da 136,37 euro per 11 mensilità) per Isee oltre i 40mila euro o per chi non presenta l’Isee.

Come e a chi fare domanda

Ad erogare il Bonus Asilo Nido è l’Inps, da cui ora si attende la circolare di approvazione della misura. Per ottenere il contributo occorre inoltrare la domanda tramite i patronati o il sito (Inps.it). L’accesso è possibile tramite Identità Digitale SPID, CIE e CNS. L’Inps spiega anche che la richiesta va «presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere». In caso di genitori separati, possono presentare domanda entrambi, ma specificando quali sono le mensilità pagate da ciascuno.

Quando presentare la domanda e ricevere il Bonus

«Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette», come specifica ancora l’Inps. Si tratta, quindi, di un rimborso. C’è tempo, comunque, per presentare la domanda fino al 31 luglio 2024, allegando la documentazione relativa alla spesa sostenuta per la frequenza al nido nel 2023, per ricevere il relativo Bonus.

Chi altri ne ha diritto

Hanno diritto a usufruire del Bonus, in questo caso per il supporto domiciliare, anche i nuclei familiari che hanno figli con patologie gravi croniche che non ne permettono la frequenza al nido. In questo caso occorre la relativa certificazione da parte del pediatra e il contributo va da 1.500 e fino a 3.000 euro. Il sostegno è erogato in un’unica soluzione e può essere utilizzato per finanziare forme di supporto a casa.

Il Bonus mamme lavoratrici 2024

L’altro incentivo è il cosiddetto Bonus Mamme 2024. «È una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo ai fini pensionistici», chiarisce Carolina Casolo, consulente fiscale e previdenziale. Di fatto, quindi, si ha diritto a un esonero totale dai contributi previdenziali a carico delle madri che lavorano. L’importo massimo di cui si può beneficiare in questo caso arriva a 1.700 euro all’anno e dipende dalla retribuzione.

Il contributo varia a seconda dei figli (e della loro età)

Nel caso delle madri con due figli, l’agevolazione è prevista solo per l’anno 2024 e si applica fino al compimento dei 10 anni del figlio più giovane. In particolare, le madri con tre o più figli possono ricevere un incentivo fino ai 18 anni del figlio più giovane. Per quelle con due figli, l’incentivo è valido fino al compimento dei 10 anni del figlio più giovane e limitato all’anno 2024. Anche per il Bonus mamme, la domanda va presentata sul sito dell’Inps, allegando la documentazione richiesta.

I requisiti e il Bonus per le donne vittime di violenza

I requisiti, oltre al numero di figli, riguardano il tipo di lavoro: «L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo di 3.000 euro all’anno, suddiviso su base mensile», spiega la consulente. Il Governo ha introdotto un esonero del 100% dalla contribuzione previdenziale anche per le aziende del settore privato che assumano donne disoccupate che ricevano il reddito di libertà, nella misura massima di 8.000 euro all’anno», chiarisce ancora Casolo. Si applica, dunque, alle donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà. «La finalità è favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne senza lavoro, vittime di violenza», aggiunge Casolo, che commenta: «Purtroppo questo prodotto rischia di non essere efficace perché non si pubblicizza a dovere il reddito di libertà».