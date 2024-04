Ambiente, aumentano gli acquisti di vestiti di seconda mano

N ell'ultimo anno le vendite di abbigliamento usato sono cresciute del 18% e si stima che, entro il 2028, raggiungeranno un fatturato di 350 miliardi di dollari. Ecco perché

Aumentano le vendite di vestiti di seconda mano. Secondo un rapporto di GlobalData, nel 2023 gli acquisti di capi di abbigliamento sul mercato dell’usato sono cresciuti del 18%, per un totale di 197 miliardi di dollari. Il prossimo anno costituiranno un decimo del mercato globale della moda e si calcola che nel 2028 raggiungeranno i 350 miliardi di dollari.

La crisi climatica spinge il mercato dell’usato

Il motivo alla base della crescita del mercato dell’usato va cercato nella maggiore sensibilità della popolazione verso i cambiamenti climatici. In particolare, a crescere sono le vendite negli Stati Uniti, che stanno aumentando sette volte più velocemente rispetto alla vendita al dettaglio di moda complessiva.

A spingere verso il mercato dell’usato è anche la crisi economica: le famiglie hanno meno soldi a disposizione da spendere in abbigliamento e vanno alla ricerca di capi buoni e di seconda mano.

I vestiti di seconda mano piacciono alla Gen Z

Il rapporto ha messo in evidenza che più della metà di tutti gli acquirenti ha acquistato qualcosa di seconda mano nell’ultimo anno, anche se questa percentuale è salita al 65% per quanto riguarda la generazione Z e i millennial, cioè le persone età compresa tra i 12 e i 43 anni. Quasi due su cinque – il 38% dei consumatori – hanno dichiarato di fare acquisti di seconda mano per permettersi marchi di fascia alta.

I giovani li acquistano tramite app

Per i giovani, la tendenza è guidata dalla facilità dello shopping digitale di seconda mano su siti come Vinted e Depop, così come ThredUp. Si calcola che le rivendite online dovrebbero più che raddoppiare nei prossimi cinque anni, fino a raggiungere i 40 miliardi di dollari.

Gli acquirenti più anziani sono più propensi ad acquistare in negozi fisici come negozi di beneficenza e boutique specializzate. Ora c’è una maggiore disponibilità anche nelle strade principali, poiché i rivenditori tradizionali sperimentano l’hosting di venditori di seconda mano.

Vestiti di seconda mano: cresce il mercato per i bambini

Il mercato che fa registrare fatturati più alti è quello che riguarda i vestiti di seconda mano per i bambini. A questo proposito, vari marchi famosi hanno intrapreso collaborazioni con app specializzate nella vendita dell’usato.