V inokilo, l'evento itinerante di vendita al chilo di vestiti di seconda mano e vintage, torna in stazione centrale a Milano dall'11 al 15 ottobre 2023. Cosa promette? "Vagonate" di moda, musica e cibo. E tanto altro

Cos’è Vinokilo

Dall’unione delle parole “vintage” e “kilo” nasce Vinokilo, uno dei momenti di shopping più famosi d’Europa con il meglio del vintage e del second hand. È un festival della circolarità, perché incentiva l’acquisto e la vendita di capi usati, nel tentativo di ridurre la domanda di nuovi vestiti. A beneficiarne è in primis l’ambiente: l’impatto dell’industria tessile sul cambiamento climatico è infatti incipit e senso stesso del lavoro di Vinokilo.

Il funzionamento di Vinokilo è molto semplice: tu scegli i vestiti che preferisci, il personale li mette su una bilancia e infine paghi al chilo. Per il primo giorno i capi saranno venduti a 50 euro al chilo, il secondo e il terzo a 45, il quarto a 40 e il quinto e ultimo giorno a 35 euro. Per un chilo puoi acquistare molti pezzi d’abbigliamento unici, indumenti vintage e “pre-amati”. Cappotti, trench, bomber, camicie, jeans, pantaloni, scarpe, borse in pelle, cinture: a Vinokilo puoi ottenere un outfit completo e sorprendente!

Vinokilo a Milano Centrale: non solo shopping

Piano Binari, lato Piazza Luigi di Savoia: lo troverei lì Vinokilo, da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre, dalle ore 10 alle ore 20. Unico ad aver mai organizzato eventi di questo tipo all’interno di una stazione ferroviaria, Vinokilo torna a Milano Centrale per quella che negli anni precedenti si è confermata essere la più grande edizione a livello globale dalla fondazione del brand. Vintage e second hand unici, selezionati internazionalmente e costantemente aggiornati perché siano la prima scelta in fatto di stile e coolness: ti aspetta uno shopping al chilo divertente, sostenibile e inclusivo. Ricorda, però, che per accedere è caldamente consigliata la prenotazione online a questo link.

Oltre a centinaia di relle piene di capolavori vintage e capi di seconda mano scelti in tutto il mondo, all’ex Ristorante di Prima Classe troverai anche street food, DJ set, performance dal vivo, aree chill, corner informativi, talk e laboratori culturali che informano e intrattengono. Per una pausa rilassante dallo shopping, potrai gustarti uno spritz alla postazione bar pop up di Cynar. Lush, retail brand pioniere della cosmetica etica, organizzerà invece una serie di laboratori per imparare a confezionare saponi e altri prodotti per la cura del corpo. Ma gli ospiti e gli appuntamenti che animeranno lo spazio dall’11 al 15 ottobre sono molti di più: trovi il programma dettagliato per ogni giornata sul profilo Instagram di Vinokilo Italia.

Vinokilo toglie peso alla moda

Quella di Vinokilo è un’esperienza unica. Non soltanto perché permette di rifarsi l’armadio a poco prezzo e con tanti capi di qualità e originali. Ma anche e soprattutto perché contribuisce alla diffusione della cultura del riuso in modo cool, contemporaneo e divertente. Nei suoi sette anni di attività, il festival ha abbracciato la missione di alleggerire l’industria della moda, una delle più inquinamenti al mondo. I vestiti di Vinokilo, infatti, sono rifiuti tessili raccolti ogni giorno dai 35 magazzini di riciclaggio che l’impresa sociale possiede in tutta Europa. Lì i vestiti vengono selezionati secondo standard di qualità raffinati: soltanto l’1% dei rifiuti tessili passa il test. Da quel momento, i capi vivono un vero e proprio percorso di upcycling: vengono lavati, riparati e piegati a mano. Pronti per un’altra vita!

Vinokilo è stato fondato proprio per dare alle persone, su larga scala, l’opportunità di acquistare vestiti di seconda mano senza rinunciare alla bellezza della moda di prima mano. Tanto che è difficile credere che i capi sulle relle siano in realtà articoli di cui qualcuno prima si è sbarazzato; eppure, tutti gli articoli di Vinokilo sono second hand al 100% (e anche di alta qualità!). Del resto, il credo-guida del festival è: “La spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro“. Quella di Vinokilo è una risposta forte e decisa al fast fashion. Una vera e propria iniziativa di sensibilizzazione ambientale e sociale, che vuole informare e dare spazio a un nuovo stile di vita, un nuovo modo di pensare il consumo, lo shopping, l’abbigliamento.

Give Back Bar, dove vendi i vestiti che non metti più

Vinokilo toglie peso anche al tuo armadio! Se porti i vestiti che non metti più al “Give Back Bar”, Vinokilo converte le tue donazioni in scontistica sui nuovi acquisti (ricorda però che non sono accettati articoli di marche di fast fashion). Per ogni chilo donato, otterrai un buono sconto di 4€ da spendere nell’acquisto di capi vintage e second hand. Così il tuo abbigliamento usato diventa moneta di scambio, in un’economia circolare che accontenta proprio tutti, ambiente compreso!