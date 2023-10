Clima, balene e delfini rischiano di morire di fame

O ltre il 70% dei mammiferi marini che vivono nell'Oceano Atlantico settentrionale occidentale, nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi è vulnerabile a minacce come la perdita di habitat e cibo: lo studio della "National Oceanic and Atmospheric Administration" americana

Il cambiamento climatico minaccia la sopravvivenza dei mammiferi marini. Uno studio della “National Oceanic and Atmospheric Administration” americana ha dimostrato come balene e delfini rischino di morire di fame per cause derivanti dal riscaldamento delle temperature oceaniche, dall’innalzamento del livello del mare e dalla diminuzione dei volumi di ghiaccio marino.

Lo studio su balene e delfini

I ricercatori della “National Oceanic and Atmospheric Administration” hanno esaminato più di 100 specie di mammiferi marini che vivono nell’Oceano Atlantico settentrionale occidentale, nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi. Hanno scoperto che oltre il 70% di queste sono vulnerabili a minacce, come la perdita di habitat e cibo. A essere più a rischio sono le grandi balene del Nord Atlantico.

Le cause

È il riscaldamento dell’oceano ad alterare la capacità dei mammiferi marini di trovare cibo e a ridurre quindi la quantità di habitat adatti a loro. I cambiamenti della temperatura e della chimica dell’oceano possono modificare anche la trasmissione del suono, fondamentale per animali come i delfini per comunicare e cacciare.

A cosa serve la ricerca

Lo studio, pubblicato sulla rivista Plos One, è importante perché è il primo a guardare in modo sistemico ai mammiferi marini americani e a cercare di prevedere la loro resilienza ai cambiamenti climatici. Esso “può aiutare i gestori federali degli oceani a capire come salvaguardare gli animali più vulnerabili con leggi che li proteggano”, ha affermato Matthew Lettrich, biologo e autore principale della ricerca. In ogni caso è utile a tutti visto che riflette una problematica di natura globale.

La salvaguardia delle balene

Negli ultimi anni il governo americano ha cercato di salvare le specie di balene a rischio estinzione con l’implementazione di nuove restrizioni sulla pesca commerciale e sulla velocità delle navi. Le balene sono infatti vulnerabili all’impigliamento negli attrezzi da pesca e alle collisioni con le grandi navi. Ora i cambiamenti oceanici causano il loro spostamento anche al di fuori delle zone protette e ciò richiederà nuove leggi per proteggerle.