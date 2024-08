Un nuovo studio internazionale, condotto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale, ha svelato un legame tra la presenza di spazi verdi nei quartieri e la salute respiratoria dei bambini.

La correlazione tra spazi verdi e bambini

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 35mila bambini provenienti da otto Paesi europei, scoprendo che quelli cresciuti in zone ricche di parchi e giardini presentavano una funzionalità polmonare significativamente migliore rispetto ai loro coetanei che vivevano in ambienti più urbanizzati e meno verdi.

Come gli spazi verdi influenzano i polmoni

Ma come fanno gli spazi verdi a influenzare la salute dei nostri polmoni? Secondo gli esperti, l’aria vicino a parchi e giardini è più pulita. Le piante, infatti, assorbono parte dell’inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell’aria che respiriamo. Inoltre, gli spazi verdi potrebbero esporre i bambini a microrganismi utili che rafforzano il sistema immunitario. In ultimo luogo, ma non per importanza, la presenza di aree verdi vicino a casa invoglia a giocare all’aperto, favorendo lo sviluppo dei polmoni nei bambini.

Evidenze anche nei bambini piccolissimi

Lo studio svolto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale ha anche cercato di capire se l’esposizione al verde durante la gravidanza potesse influenzare la salute respiratoria del nascituro. I risultati non sono stati però soddisfacenti. Quello che è emerso con certezza è che i benefici maggiori si manifestino durante la prima l’infanzia, quando i polmoni dei bambini, ancora piccoli, sono in fase di sviluppo.

L’importanza delle aree verdi in città

Martine Vrijheid, autrice principale dello studio, ha spiegato: «I nostri risultati evidenziano l’importanza di una pianificazione urbana che tenga conto della salute dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. È fondamentale creare città più verdi e inclusive, dove tutti abbiano la possibilità di godere dei benefici degli spazi verdi». Le parole della ricercatrice sono importanti perché, anche se i benefici del verde sono stati riscontrati in tutti i gruppi sociali, lo studio ha evidenziato come i bambini provenienti da famiglie più benestanti traggano un vantaggio ancora maggiore. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le famiglie con un reddito più alto hanno spesso accesso a spazi verdi di migliore qualità, più sicuri e meglio mantenuti. È, quindi, necessario che tutti abbiano le stesse possibilità di accesso e utilizzo a parchi e giardini, soprattutto quando si tratta di bambini.