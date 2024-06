U no studio della World Weather Attribution ha dimostrato come il riscaldamento globale sia all'origine di condizioni meteorologiche estreme. Picchi di caldo straordinari registrati ad aprile in Asia e Medio oriente

Lo scorso aprile un’ondata di caldo eccezionale ha colpito le Filippine e temperature alle stelle, oltre i 40 gradi, si sono registrate in tutta l’Asia, dal Medio Oriente all’India, causando vittime, carenza d’acqua, raccolti rovinati. Secondo gli scienziati questo fenomeno è attribuibile alla crisi climatica.

Condizioni di caldo estremo

Uno studio della World Weather Attribution (WWA) ha valutato il ruolo del riscaldamento globale causato dall’uomo nel peggioramento delle condizioni meteorologiche estreme.

Lo studio ha utilizzato dati meteorologici e modelli climatici per confrontare la probabilità di ondate di caldo nel clima più caldo di oggi e in un clima senza riscaldamento causato dall’uomo. I ricercatori hanno scoperto che l’attuale ciclo climatico El Niño, che aumenta le temperature globali, ha avuto un effetto minimo sull’aumento della probabilità delle ondate di caldo.

Temperature più alte rispetto ai livelli preindustriali

Negli ultimi quattro anni la temperatura media è aumentata di 1,2 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. Se la temperatura globale salisse a 2 gradi, si prevede che il caldo estremo di aprile si ripeterà ogni due o tre anni nelle Filippine e ogni cinque anni in Israele, Palestina e nei paesi vicini.

Tre zone del mondo colpite dai picchi di caldo

La ricerca della WWA ha esaminato tre aree che hanno sofferto un caldo estremo nel mese di aprile. Il riscaldamento globale ha reso le temperature più calde di 1,7° gradi in Israele, Palestina, Siria, Libano e Giordania, e di 1 grado nelle Filippine, dove 4.000 scuole sono state chiuse e sono state allestite piscine per aiutare le persone a rinfrescarsi. La regione dell’Asia meridionale esaminata comprende l’India, dove la temperatura ha raggiunto i 46 gradi, il Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnam, Tailandia e Cambogia. Mariam Zachariah dell’Imperial College di Londra, membro del gruppo di studio, ha dichiarato: “A meno che il mondo non adotti misure massicce e senza precedenti per ridurre le emissioni e mantenere il riscaldamento a 1,5 gradi, il caldo estremo porterà a sofferenze ancora maggiori in Asia”.

“Da Gaza a Delhi a Manila, le persone hanno sofferto e sono morte quando le temperature di aprile sono aumentate vertiginosamente in Asia”, ha affermato Friederike Otto dell’Imperial College di Londra, parte del gruppo di studio World Weather Attribution (WWA). “Il calore aggiuntivo, causato dalle emissioni di petrolio, gas e carbone, sta provocando la morte di molte persone”.

A marzo l’ondata di caldo sull’Africa occidentale

Un’altra ondata di caldo “impossibile” ha colpito l’Africa occidentale e il Sahel alla fine di marzo, causando morti e raggiungendo i 48,5 gradi in Mali. Le morti dovute al caldo estremo sono scarsamente registrate in molti paesi, ma ricerche precedenti suggeriscono che milioni di persone sono morte prematuramente negli ultimi due decenni. In Europa, dove la registrazione è migliore, i decessi legati al caldo sono aumentati del 25% negli ultimi dieci anni.

Asia, “troppa urbanizzazione e perdita di spazi verdi nelle città”

“Il cambiamento climatico è un punto di svolta assoluto quando si tratta di caldo estremo”, ha affermato Friederike Otto. “L’Asia contiene alcune delle città più grandi e in più rapida crescita del mondo”, ha affermato Pereira Marghidan, consulente sul rischio caldo presso il Centro climatico della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,. “Questa rapida urbanizzazione ha portato in molti casi a uno sviluppo non pianificato, a un aumento del cemento nelle città e a perdite estreme di spazio verde in molte città”. Ha affermato che i lavoratori all’aperto come agricoltori, venditori ambulanti e coloro che vivono in alloggi informali sono particolarmente vulnerabili e che lo studio ha dimostrato la necessità di migliorare i programmi di allerta precoce e di pianificazione delle ondate di caldo.