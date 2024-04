Copernicus: marzo 2024 è stato il più caldo mai registrato

L a Terra ha stabilito un nuovo record mensile di calore globale: quello appena trascorso è stato infatti il marzo più caldo di sempre

Quello del 2024 è stato il marzo più caldo di sempre. Il nuovo record mensile di calore globale, registrato dall’agenzia climatica dell’Unione europea Copernicus, fa il paio con quello della temperatura media registrata negli ultimi 12 mesi.

Marzo 2024, il più caldo mai registrato

La Terra ha stabilito un nuovo record mensile di calore globale: quello appena trascorso è stato infatti il marzo più caldo di sempre. Secondo Copernicus, nel marzo 2024 la temperatura media è stata di 14,4°C, superiore di 0,73°C rispetto alla media del trentennio 1991-2020 e di 0,10°C rispetto al precedente record di marzo, quello del 2016.

In base ai dati dell’agenzia climatica dell’Unione europea, il marzo 2024 è stato inoltre di 1,68°C più caldo della media di marzo del cinquantennio 1850-1900, periodo di riferimento dell’era pre-industriale.

“Marzo 2024 continua la sequenza di record climatici sia per la temperatura dell’aria sia per la temperatura della superficie dell’oceano, con il decimo mese consecutivo da record – dice Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus Climate Service. La temperatura media globale è la più alta mai registrata, con 1,58 gradi al di sopra dei livelli preindustriali negli ultimi 12 mesi. Per fermare l’ulteriore riscaldamento è necessaria una rapida riduzione delle emissioni di gas serra“.

Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,68°C

L’altro dato che salta all’occhio è il record della temperature raggiunto nell’ultimo anno. La media degli ultimi 12 mesi, da aprile 2023 a marzo 2024, è la più alta mai registrata, di 0,70°C superiore a quella del 1991-2020 e di 1,68°C sopra la media pre-industriale.

In particolare negli ultimi 12 mesi le temperature medie globali hanno superato il limite di 1,5°C dai livelli pre-industriali (la media 1850-1900) fissata dall’Accordo di Parigi del 2015 e dalla Cop26 di Glasgow del 2021.

Temperature, i dati in Europa e nel mondo

Per quanto riguarda l’Europa, il rapporto di Copernicus evidenzia come la temperatura media per marzo 2024 abbia superato quella del periodo 1991-2020 di 2,12°C, rendendo questo mese il secondo marzo più caldo mai registrato per il continente (più freddo di appena 0,02°C rispetto a marzo 2014). Le temperature sono state superiori alla media soprattutto nelle regioni centrali e orientali.

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state sopra la media nell’America settentrionale orientale, in Groenlandia, Russia orientale, America centrale, in alcune parti del Sud America, in molte parti dell’Africa, in Australia meridionale e in alcune zone dell’Antartide.