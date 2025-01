Tra le specie che più soffrono a causa delle ondate di freddo invernali, pettirossi e altri uccelli autoctoni rischiano ogni anno di morire di freddo e fame. Una fine che durante una stagione particolarmente rigida può toccare alla metà degli uccelli da giardino, con una “lista rossa” delle specie di volatili in via di estinzione più che raddoppiata negli ultimi 25 anni soprattutto a causa di modelli meteorologici imprevedibili.

Pettirossi, i più vulnerabili

I pettirossi, in particolare, sono particolarmente vulnerabili perché rimangono fedeli ai loro giardini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Questi possono arrivare a utilizzare fino al 10% del loro peso corporeo per riscaldarsi in una sola notte invernale e, a meno che non riescano a ricostituire le loro riserve ogni giorno, un’ondata di freddo può rivelarsi fatale.

Come possiamo aiutare i pettirossi a sopravvivere?

Il consiglio degli esperti di fauna selvatica è quello di trasformare i propri giardini in rifugi sicuri per gli uccelli, soprattutto durante l’inverno. Mettere loro a disposizione cibo, acqua e un riparo può fare una grande differenza nel tasso di sopravvivenza.

Gli alimenti preferiti dai pettirossi

Gli alimenti migliori per i pettirossi sono i vermi della farina e i vermi del calcio, cibi grassi come pellet di sugna, scarti di carne, formaggio fresco, briciole di torte e biscotti, frutta secca e arachidi tritate. I pettirossi preferiscono nutrirsi da terra. Posiziona un piccolo vassoio vicino a un cespuglio, un albero o un trespolo. Una volta acquisita abbastanza sicurezza non è escluso che inizino a cibarsi direttamente dalla tua mano.

Meglio non avere un giardino troppo “ordinato”. Il sottobosco selvatico incoraggia la proliferazione degli insetti e aiuta i pettirossi a trovare cibo. Anche le foglie morte, le cataste di tronchi e i rametti aiutano gli insetti a prosperare.

Oltre al cibo, dovresti mettere in giardino molte fonti d’acqua. Le mangiatoie fanno una grande differenza nel tasso di sopravvivenza dei pettirossi nelle aree urbane e suburbane. Assicurati di riempirle regolarmente per evitare che l’acqua congeli.

Fai del tuo giardino un riparo per gli uccelli

Gli uccelli si raggruppano durante i periodi di gelo per condividere il loro calore. Spesso usano le cassette nido come rifugi invernali. Queste dovrebbero essere posizionate ad almeno due metri dalla vegetazione fitta per ridurre il rischio di attacchi a sorpresa da parte dei gatti.

Alcune piante forniscono anche un buon habitat per gli uccelli. Secondo il Surrey Wildlife Trust, ad esempio, il fogliame denso e spinoso dell’agrifoglio costituisce un riparo sicuro per gli uccelli come fringuelli, passeriformi, regoli, pettirossi e tordi. Le bacche rappresentano inoltre una fonte di cibo essenziale per molti di loro: quindi meglio non potare in inverno finché non saranno appassiti tutti i frutti.

Leggi anche Cloud-milking: la tecnica a impatto zero per salvare le foreste

Leggi anche Come deve essere una casa a emissioni zero