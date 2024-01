N uova vita e valore agli scarti di potatura, creando manufatti biodegradabili e unici ad impatto zero.

Upcycling con l’intreccio: lo zen botanico da portare ovunque

Inizio da un ricordo tragico per trasformarlo poi in un fatto bello: voi cosa facevate durante le lunghe ora a casa, durante la pandemia? Eravate del gruppo farine&lieviti oppure maglia&crochet? Io ho avuto la fortuna immensa di non vivere questo dramma detentivo, perché “casa”, da me, è il mio Giardino Felice.

Mi ricordo quella primavera come la meteorologicamente più bella degli ultimi dieci anni, cioè da quando sono qui. E durante tutti quei mesi di paure ed incertezze, ho avuto modo di vivere all’aria aperta, lavorare, seminare, trapiantare, progettare, far talee, studiare… Mi sono salvata, come sempre più spesso mi succede, grazie all’aiuto di piante e fiori. E da allora ho deciso di cambiare vita e vivere qui (se vi va, trovate la storia al completo nelle pagine del mio romanzo autobiografico, L’erba corre quando vuole: diario di campagna di una donna di città). Ma avevo ancora molto tempo libero, e così tanto a disposizione, prima, non l’avevo mai avuto.

Quindi ho iniziato -anche- ad intrecciare!

A volte intreccio oggetti inutili per il solo piacere di creare una forma

Io e l’upcycling – intreccio: amore vero

Avevo visto, passeggiando distrattamente su Instagram, qualche account di persone che avevano ripreso questa tradizione manuale in disuso, gente che intrecciava per lavoro, per passione, per insegnare e tramandare un vecchio lavoro, per creare vere e proprie opere d’arte. Insomma, c’era un po’ di tutto in rete, e allora mi sono detta: perché no? Così -mi ricordo come fosse ieri- ho preso le cesoie, un cesto di vimini non ancora fatto da me, e ho iniziato a passeggiare in giardino e poi nel boschetto, alla ricerca di botaniche che “a naso” potessero funzionare, e a farmi un piccolo campionario vegetale del tutto sperimentale, perché allora non avevo proprio idea di cosa potesse servire o esser giusto, di come si faceva e perché. Per fortuna ho iniziato in una maniera così naïf, altrimenti non avrei mai provato piante, steli, rami e foglie “non tradizionali”.

Dettaglio del cesto intrecciato

Da quella primavera non ho più smesso di intrecciare, e ora le mie mani si muovono in automatico. Adesso lo faccio per lo più in inverno, usando gli scarti di potatura e di pulizia del giardino e facendolo in casa, quando scende il sole e debbo lasciare il campo buio per rientrare nella mia grotta, riscaldata e illuminata dal camino a legna. Non ho più smesso e continuo a farlo con piacere: è uno dei pochi gesti che riesco ad abbinare ai pensieri.

Do it yourself: cosa intrecciare?

Con un po’ di tempo, molta fantasia e l’accettazione che si può e si deve anche sbagliare, con l’intreccio si possono creare tantissimi manufatti differenti. Dipende da cosa ci piace, che materiale abbiamo a disposizione e quanto manuali siamo.

Dettaglio del pattern finito

Io ho iniziato facendo trecce che poi sagomavo in formine da appendere sotto al patio: leggere e completamente integrate al paesaggio, mi piaceva vederle muovere al vento. Poi piccoli cesti, tovagliette per la tavola, cesti sempre più grandi e strutturati, copri vaso, ante per i mobili da esterno, perfino alcune porte tra le quali quella del nuovo pollaio…

Scuola: ad ognuno il suo cesto, anche online

C’è chi, come a me, piace esplorare da autodidatta prima di approfondire in maniera mirata, e chi invece preferisce esser seguito passo-passo, magari perché ha poco tempo e vuole ottimizzare, oppure semplicemente è più insicuro e preferisce esser accompagnato.

Portavaso intrecciato

Ora ci sono diversi corsi e workshop di cesteria, anche e soprattutto nelle grandi città, perché il bello di questa pratica è che si può fare ovunque e non occorre avere un giardino per potersi approvvigionare di materiale, quello si può acquistare.

Esistono anche corsi online, come quello che Giacomo Pisanu, mastro cestaio di Cesteria Facile, organizza più volte l’anno, semplificando per altro di molto la vita dei corsisti, perché spedisce direttamente a casa uno starter-kit con tutto l’occorrente per incominciare e li segue poi passo passo ma da lontano.

Altro guru nostrano è Nico Solimano, sostenitore dell’intreccio “in presenza”. E per rendere possibile questo suo sentire, gira in tutta Italia portando il suo motto “anche nonno li faceva”.

Pillola verde: le specie più adatte all’intreccio

Nonostante i maestri cestai indichino specie di piante ben precise per ogni tipo di progetto, io vi consiglio di provare con ciò che avete: sarà quella specifica botanica ad ispirare e guidare il vostro lavoro. Quindi lasciatevi trasportare da ciò che, letteralmente, avrete tra le mani (magari non chiedendo ad un filo d’erba di reggere come fosse un ramo).

Scarti di potatura del nocciolo ammorbiditi in acqua e messi in forma al sole

Le essenze più usate in cesteria sono salice e nocciolo, anche se in ogni territorio -nel passato- la gente intrecciava i rami flessibili delle piante che aveva intorno, spesso dopo la potatura. Qui in Liguria, per esempio, la tradizione vuole l’ulivo protagonista di piccoli e grandi cesti, comprese le gerle da lavoro.

Sarmenti di ipomea intrecciati su un’anima in fil di ferro a forma di cuore

Io continuo a sperimentare un po’ con tutto, e i risultati migliori li ho avuti con botaniche davvero inaspettate come l’Ipomea per i piccoli cesti, perché flessibile, elastica ed estremamente duttile, anche se un poco effimera, oppure le foglie di yucca, di palma: loro sono al contrario molto durature perché molto spesse e fibrose.

Curiosità su upcycling e intreccio

Ci sono persone che intrecciano qualsiasi filo d’erba, anche quelli apparentemente più fragili e delicati, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte. Se siete a caccia di idee ma soprattutto di tanta, tanta bellezza, immergetevi nei lavori di Nicole Robins, una artista australiana pluripremiata che crea pezzi “da museo”.

Maschera intrecciata

Upcycling, intreccio e Giardino Felice: la gallery



1 di 43

– Ante del mobile sotto lavabo in giardino

2 di 43

– cestini appesi

3 di 43

– Cestino colmo di fiori e verdura, in estate

4 di 43

– cestino intrecciato con fusti di Ipomea copia

5 di 43

– Corde ricavate intrecciando sarmenti di ipomea privati delle foglie

6 di 43

– Decorazione fatta con fusticini di Ipomea intrecciati copia

7 di 43

– Decorazioni da appendere_ intreccio di Ipomea copia

8 di 43

– Dettaglio del cesto intrecciato Dettaglio del mobiletto sotto lavabo esterno. Anche le maniglie sono di origine naturale, ricavate da due sassi bucati trovati in spiaggia 9 di 43

10 di 43

– dettaglio della porta autoprodotta intrecciando foglie del mio Giardino Felice

11 di 43

– dettaglio di lavorazione del vassoio

12 di 43

– dettaglio di lavorazione della porta

13 di 43

– dettaglio di un intreccio di yucca su rete di ferro

14 di 43

– Dettaglio di un intreccio

15 di 43

– Foglie di yucca durante la lavorazione

16 di 43

– Da un tronco di legno, con una sega a mano, ricavo la base rigida per un cestino

17 di 43

– Sul tronco precedentemente forato inserisco rametti di nocciolo

18 di 43

– Ecco la base d’intreccio pronta

19 di 43

– Inizio dell’intreccio visto in pianta

20 di 43

– Dettaglio dell’intreccio

21 di 43

– Il contenitore quasi finito

22 di 43

– Contenitore terminato

23 di 43

– Vsta dall’alto del contenitore terminato. La forma irregolare e organica è una caratteristica del fatto a mano

24 di 43

– II contenitore riempito di fiori

25 di 43

– il cestino fatto in casa serve quotidianamente per la raccolta

26 di 43

– Il cesto piatto terminato, con l’aggiunta di manici in corda naturale

27 di 43

– inizio dell’intreccio di sarmenti di ipomea su rametti di nocciolo precedentemente sagomati

28 di 43

– inizio di un intreccio con foglie di yucca

29 di 43

– intreccio con sarmenti di Ipomea

30 di 43

– Lavorazione di una antina del mobiletto sotto lavabo esterno

31 di 43

– mini secchiello per piccole succulente

32 di 43

– Per chiudere l’intreccio occorre ripiegarlo su se stesso e fissarlo all’interno

33 di 43

– Per intrecciare occorre pazienza e un pochino di manualità

34 di 43

– Piccolo intreccio cuoriforme che pende dal patio

35 di 43

– Porta del ripostiglio interamente intrecciata su una rete rigida di ferro

36 di 43

– Portavaso intrecciato

37 di 43

– Preparazione dello schelettro di un mini cestino con rami di nocciolo

38 di 43

– Preparazione di un cestino piatto fatto con foglie di yucca, per la raccolta di lattughe e erbe di campo

39 di 43

– Recupero e preparazione di una foglia di palma

40 di 43

– Scarti di potatura del nocciolo ammorbiditi in acqua e messi in forma al sole

41 di 43

– Sermenti di ipomea privati delle foglie e intrecciati attorno a dei sassi levigati dal mare

42 di 43

– Uno dei cestini di nocciolo e ipomea appesi sul patio

43 di 43

– Uno dei tanti mini cestini che intreccio per appendere sotto al patio