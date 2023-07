U na lettrice è tornata col compagno dopo una separazione. Nel frattempo lui ha avuto un'altra storia che oggi è un'amicizia. A lei però questa situazione non piace

«Cara Vincenza, io e il mio compagno siamo insieme da una decina d’anni. Durante una crisi ci siamo separati per un breve periodo e lui ha avuto una storia che è finita quando ci siamo rimessi insieme. Con quella persona ha però mantenuto un rapporto di amicizia e di condivisioni sportive. A me non sta bene». Eleonora

Come accettare una nuova amicizia

Cara Eleonora, la coppia è un legame esclusivo sotto tanti aspetti, dall’affettivo al sessuale, ed è anche un progetto e uno spazio mentale. Siamo tu e io, intorno a noi ruota tutto: la crescita di ognuno, il rifugiarsi l’uno nell’altro quando ci sono difficoltà e la condivisione di interessi. Nel tuo caso c’è il legame, ma il tuo disagio parla anche di una scissione. È comprensibile che fatichi ad accettare, per quello che è successo, un’amicizia così, ma dovresti chiederti se tutto fra di voi sta funzionando per il meglio. E riflettere sul fatto che non si può vivere in coppia ogni momento e seguire le proprie passioni ha un peso importante.

Nella coppia non ci sono solo interessi comuni

Capita che uno dei due partner coltivi un interesse che lo coinvolge nel tempo libero. Se l’altro non lo condivide o, peggio ancora, dà giudizi negativi c’è il rischio che, sentendosi rifiutato, lui possa allontanarsi, trovando nel contesto sociale che frequenta una nuova dimensione di sé. Abbiamo sempre bisogno di essere amati, riconosciuti, stimati: se svaluto a parole e in modo assoluto quello che interessa alla persona amata, può succedere che quella persona vada a cercare consenso all’esterno e che non si limiti solo a quello ma si spinga fino a un nuovo legame, unito da passioni comuni. L’equilibrio tra momenti e interessi di coppia condivisi e ambiti individuali va sempre curato e deciso insieme a seconda delle fasi della vita.

