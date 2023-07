Coppia, ricominciare ogni volta: come evitare gli errori del passato

L itigi e incomprensioni con la tua dolce metà sono all'ordine del giorno? Se avete deciso di lasciarvi alle spalle i conflitti, preparatevi a ricominciare da zero e riscopritevi più innamorati che mai. Per farlo però, ci sarebbero alcuni errori da non ripetere...

Se avete deciso di ritrovare la serenità di coppia e siete pronti a uscire più uniti di prima da un “momento no”, è importante evitare alcuni errori del passato. Insomma, ci sono comportamenti per cui è meglio evitare il bis: ecco di cosa si tratta.

Benessere di coppia, quali errori del passato bisogna evitare?

Ci sono errori che rischiano di rovinare il tuo matrimonio e altri che possono distruggere la tua romantica love story, ma ci sono anche errori da non rifare se vuoi davvero ricominciare a stare bene con il tuo partner. Inutile negarlo: in qualsiasi coppia capita di affrontare qualche difficoltà. Non sempre si va d’accordo e non sempre si riesce a trovare un compromesso che soddisfi entrambi. A volte le esigenze della tua dolce metà stridono con i tuoi bisogni, e viceversa. Le cause che possono provocare i famosi “momenti no” in una coppia sono innumerevoli. Ma se finalmente avete deciso di lasciarvi alle spalle il passato e ricominciare più forti che mai, è bene porre attenzione ad alcuni comportamenti (da non rifare).

Ricominciare ogni volta, dopo un periodo delicato, non è facile. Ma se conosci gli errori da non commettere più, riuscirai a recuperare la serenità che meriti. Capita a tutti di sbagliare, ma prenderne coscienza è la cosa più importante. Gli errori possono rivelarsi uno stimolo utile per crescere e migliorarsi, ma accertati di non farli di nuovo. D’altronde si sa che “errare è umano, perseverare è diabolico”. Se ci sono comportamenti che hanno causato alcune difficoltà tra te e il tuo partner ma vuoi tornare a essere felice con la tua metà, forse è arrivato il momento di cambiare.

Chiarezza e dialogo: parlare con il tuo partner è fondamentale . Aprirsi liberamente con lui, confrontandoti su qualunque questione e parlandogli anche dei tuoi problemi, è importantissimo per il benessere di coppia. Non c’è intimità più preziosa: quindi, evita di tenerti dentro pensieri e preoccupazioni , ma anzi parlarne con la tua dolce metà. Non esternare i tuoi problemi o i tuoi stati d’animo può causare problemi di comunicazione all’interno di una coppia. Farlo, al contrario, è sinonimo di fiducia. Significa che con il tuo partner sei davvero a tuo agio e la complicità tra voi è alle stelle.

. Aprirsi liberamente con lui, confrontandoti su qualunque questione e parlandogli anche dei tuoi problemi, è importantissimo per il benessere di coppia. Non c’è intimità più preziosa: quindi, , ma anzi parlarne con la tua dolce metà. Non esternare i tuoi problemi o i tuoi stati d’animo può causare all’interno di una coppia. Farlo, al contrario, è sinonimo di fiducia. Significa che con il tuo partner sei davvero a tuo agio e la complicità tra voi è alle stelle. Un altro errore da non rifare? Eccedere con ironia e prese in giro , soprattutto davanti ad amici o parenti. Scherzare con la tua dolce metà è divertentissimo e dimostra la sintonia che vi lega, ma esagerare è sempre sbagliato. Fare battute sul tuo partner davanti alla gente è molto poco carino da parte tua. Perché dovresti farlo soffrire?

, soprattutto davanti ad amici o parenti. Scherzare con la tua dolce metà è divertentissimo e dimostra la sintonia che vi lega, ma esagerare è sempre sbagliato. Fare battute sul tuo partner davanti alla gente è molto poco carino da parte tua. Perché dovresti farlo soffrire? Cosa c’è di più fastidioso di un anniversario dimenticato ? Per la coppia è un giorno essenziale e se in passato te lo sei scordata, faresti bene a rimediare. Non dimenticartelo mai più.

? Per la coppia è un giorno essenziale e se in passato te lo sei scordata, faresti bene a rimediare. Non dimenticartelo mai più. In pubblico è meglio non esagerare con le battute sul tuo partner, ma è importante comportarsi come una coppia . Se davanti ad altre persone appari fredda e distaccata nei confronti del partner, lui potrebbe dubitare del tuo amore nei suoi confronti. Non solo: se tra voi la frequentazione va avanti ormai da un po’ di tempo, in pubblico non comportarti come se lui fosse un amico qualsiasi. Così facendo, sembra che vuoi tenere nascosta la vostra relazione… Un comportamento davvero inaccettabile.

. Se davanti ad altre persone appari fredda e distaccata nei confronti del partner, lui potrebbe dubitare del tuo amore nei suoi confronti. Non solo: se tra voi la frequentazione va avanti ormai da un po’ di tempo, in pubblico non comportarti come se lui fosse un amico qualsiasi. Così facendo, sembra che vuoi tenere nascosta la vostra relazione… Un comportamento davvero inaccettabile. Davanti a una difficoltà hai cercato conforto nel tuo ex? Ecco, è forse questo l’errore che più potrebbe infastidire la tua amata metà. Il partner potrebbe essere geloso, ma non solo. Potrebbe mettere in discussione la vostra relazione, dubitando dei tuoi sentimenti. Va bene mantenere buoni rapporti con l’ex, ma addirittura renderlo il tuo primo confidente… Stai esagerando. Il tuo partner resta la persona migliore per condividere i momenti di gioia e quelli di dolore. Se ti ama davvero, sarà il tuo porto sicuro per sempre. Non dimenticartelo più.

L’importanza della comunicazione

Una sana comunicazione di coppia è fondamentale. Se tu e il tuo partner dialogate con trasparenza e sincerità, avete raggiunto un perfetto livello di sintonia. E se a volte insorge qualche problema, non lasciare niente di irrisolto. Unica regola da seguire? Fare chiarezza. Quindi, se vi capita di litigare, prima fai calmare gli animi e poi affronta la questione con il tuo partner. Per maturare una buona comunicazione di coppia però, ci sono altri dettagli da non tralasciare.

Oltre a dare la giusta importanza al dialogo, ricordati di non trascurare l’ascolto. Soprattutto nei momenti difficili, la tua metà ha bisogno di essere ascoltata. Se quando ti parla sei distratta o tendi a sminuire le sue preoccupazioni, preparati ad affrontare un nuovo litigio. Cos’altro fa litigare? Recriminare le colpe. Non focalizzare la discussione su chi ha torto e chi ha ragione. Piuttosto, concentrati su quello che non va e insieme cercate di migliorare. Anche continuare a puntualizzare, rinfacciare e fare la vittima può portare il partner ai limiti della sopportazione.