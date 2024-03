C i sono tanti lavori, da remoto o in presenza, che puoi fare per arrotondare. Anche se hai solo il weekend libero oppure poche ore disponibili in settimana



Stai cercando un lavoretto per pagarti gli studi o arrotondare le entrate, magari lavorando da casa?

Lavori da remoto: più difficile

Chiariamo subito una cosa: se non hai competenze specifiche (tipo saper fare traduzioni o dare ripetizioni) è difficile che trovi qualcosa da svolgere da remoto: l’idea che esistano lavori ”facili” da fare comodamente in poltrona e ben pagati è un mito.

Ma se ti sposti è facile

Per valutare lavori alla tua portata devi capire la disponibilità di tempo e quella a spostarti, perché alcune opportunità sono da remoto altre no.

Lavori nella Gdo

Nella Grande distribuzione organizzata ci sono contratti da weekendista: sei impegnata durante il weekend o anche solo la domenica. Di solito si è ben pagati perché si lavora in orario straordinario full time 9-18.

Lavori nel digitale

Se hai precise competenze (per esempio, di traduzione o di sviluppo web) puoi creare una tua pagina su siti come fiverr.com per cercare clienti.

Diventare sondaggista

Puoi candidarti come sondaggista per società che fanno ricerche di mercato. Oppure per testare prodotti o servizi su siti come tryber.me; di norma in questo caso si è pagati non in denaro, ma in buoni Amazon o simili.

Candidarti come promoter

Sono anche ricercate le figure di promoter o brand ambassador di prodotti. Ma non solo. Alcune aziende connesse con la distribuzione di prodotti stagionali come gelati e bibite (per esempio la società imbottigliatrice Coca-Cola HBC ) nella stagione estiva offrono un contratto a tempo determinato e l’auto aziendale ai brand developer, il cui lavoro consiste nel promuovere la vendita del prodotto nelle località turistiche.

Fare la maschera in teatro

Si può lavorare (di solito di sera e nel weekend) come maschere nei teatri e nei cinema o anche steward per eventi sportivi allo stadio. Può essere richiesto un corso di formazione che spesso è gratuito.

Proporti come content creator

Buone opportunità ci sono anche per i content creator: attenzione non sono influencer, ma creano contenuti per brand o pagine di media company e di solito sono pagati un tot a video.

Scoprirti mystery shopper

Alcune catene commerciali offrono lavoro ai mistery shopper, cioè a chi si finge un cliente per verificare la qualità dei servizi e il rispetto di tutte le norme in un punto vendita.