Quando osserviamo la vetrina di un negozio di lusso, notiamo spesso più spazio vuoto rispetto agli articoli in vendita. Questo spazio vuoto, chiamato spazio bianco, trasmette armonia e bellezza, permettendoci di focalizzare l’attenzione su un unico oggetto.

Spazio bianco: dal design alla vita di tutti i giorni

Questo concetto non si limita al design: nella nostra vita quotidiana, abbiamo bisogno di spazio bianco personale per riflettere, rilassarci e ricaricarci. Lo spazio bianco non è il tempo per liste di cose da fare, computer, telefonate, email o riunioni. È un momento di riflessione per fermarci e deframmentare. Brevi momenti di spazio bianco, come stare senza cellulare, fare una passeggiata o respirare profondamente, conferiscono equilibrio alla nostra vita.

Perché la noia ci fa paura?

Tuttavia, l’idea di annoiarci ci terrorizza. Restare soli con i nostri pensieri ci agita, tanto che, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, le persone preferiscono piccole scosse elettriche piuttosto che stare da sole con i propri pensieri. Ecco tre spunti da mettere in pratica!

1. Mettiti in modalità aereo

AUTOVELOX DIGITALE Prova a mettere per alcune ore durante la giornata il telefono in modalità aereo oppure dedica almeno una mezza giornata della tua vacanza a spegnere tutti i dispositivi elettronici.

2. Pratica la mindfulness

RICORDATI DI RESPIRARE Dedicati alla meditazione o alla pratica della mindfulness. Anche solo sei minuti aiutano a rilassarti e a ricaricarti.

3. Cogli l’attimo

MOMENTI “NO TO DO LIST” Dedica un giorno della tua vacanza senza pianificare nulla in anticipo. Segui il tuo istinto e fai ciò che ti va al momento: provare un nuovo ristorante (senza guardare le recensioni), o semplicemente siediti in un bar e osserva il mondo intorno a te.