L a separazione a una certa età può essere motivo di imbarazzo per una donna. Molti ti vedono come la “poverina” o, peggio, ti evitano. Capiamo il perché di questi atteggiamenti

Ti separi a 54 anni e ti accorgi che le reazioni degli altri sono spesso di imbarazzo o di compatimento. Come se dessero per scontato che tu sia stata lasciata e che sia disperata. In realtà magari hai deciso di comune accordo con il tuo ex di chiudere e sei serena. Resta, però, qualche qualche difficoltà con le coppie di amici che prima frequentavi con lui e che ora ti evitano. Perché?

Separazione: si dà per scontato che ti abbia lasciata lui

Una donna che si separa, soprattutto se lo fa dopo i 50 anni, viene spesso percepita come la “poverina” e in effetti si tende a dare per scontato che sia stata lasciata.

Il tuo nuovo ruolo non è riconosciuto

Nella nostra società è ancora forte la pressione dell’essere in coppia e questo rischia di stigmatizzare le divorziate. La separazione influisce sia a livello identitario, perché le persone non hanno più un ruolo riconosciuto e socialmente apprezzato, sia a livello di gruppo.

Il senso di disagio è diffuso

Le coppie di amici magari non ti invitano più alle cene perché pensano che tu ti senta a disagio. Anche se a volte il disagio forse è più da parte loro.

D’un tratto sei una possibile rivale

Così come ci sono persone che fanno fatica a relazionarsi con le donne separate, perché magari le vedono come possibili rivali oppure perché sono riuscite a fare una cosa che loro non avrebbero mai avuto il coraggio di fare.

Separazione: resta addosso il marchio del fallimento

Ritrovare una collocazione sociale, di gruppo, insomma, non è sempre facile dopo una separazione. E resta un po’ addosso un marchio di fallimento. Per cui può capitare di vergognarsi, di avere delle resistenze a dirlo, di sentirsi inadeguate.

Non sanno che il tuo è un nuovo inizio

La separazione, però, non necessariamente rappresenta la fine di qualcosa ma può anzi portare a un nuovo equilibrio. E a una nuova modalità di stare con se stesse.