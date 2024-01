Divorziare in modo sano? Ecco come affrontare la separazione

L a fine di un matrimonio è una tra le cose più dolorose. Specie se ci sono figli. Ma è possibile affrontare una separazione in modo costruttivo. Ecco alcuni consigli

Divorziare è una decisione difficile e dolorosa, che comporta una serie di cambiamenti nella vita personale, familiare e sociale. Lo è soprattutto quando ci sono in mezzo i figli, ed è proprio per amore di questi ultimi se spesso le coppie che si separano cercano di farlo nel modo più sano possibile.

Nessuna madre e nessun padre vorrebbe vedere soffrire i propri bambini. Ma come si può affrontare la separazione in modo sano e costruttivo, senza lasciarsi sopraffare dal senso di colpa, dalla rabbia o dalla tristezza? Ecco alcuni consigli per gestire al meglio questa fase delicata.

Accetta le tue emozioni

Il primo passo è lavorare su te stessa, sulle tue emozioni. Il divorzio è un lutto, che richiede un processo di elaborazione emotiva.

Non negare o reprimere i tuoi sentimenti, ma cerca di esprimerli in modo adeguato, magari con l'aiuto di un professionista, o anche solo di un amico o di un ‘amica . Riconoscere le tue emozioni ti aiuterà a superarle e a ritrovare la serenità.

Divorziare in modo sano: prenditi cura di te stessa

Il divorzio può mettere a dura prova la tua autostima e il tuo benessere fisico e psicologico. Per questo, è importante che tu ti dedichi del tempo a te stessa, alle tue passioni.

Ritagliati degli spazi da dedicare al relax, alle attività che ti piacciono. Cura la tua salute. Fai attività fisica, mangia sano, dormi bene, concediti dei piccoli piaceri e circondati di persone positive.

Affronta le questioni pratiche

Il divorzio comporta anche delle conseguenze pratiche, come la divisione dei beni, la gestione dei figli, il cambio di residenza. Aspetti che possono essere fonte di stress e di conflitto, ma devono essere affrontati con razionalità e serenità.

Cerca di trovare un accordo con il tuo ex partner, se possibile, o affidati a un avvocato o a un mediatore familiare, se necessario. Evita di coinvolgere i figli nelle dispute e cerca di mantenere con loro un rapporto stabile e affettuoso.

Divorziare in modo sano: collabora con il tuo ex

Va bene separarsi, ma se si hanno figli bisogna imparare a continuare a collaborare. Ciò implica una comunicazione e azioni rispettose. Piuttosto che puntare i piedi o ferire l’altra persona, meglio cercare un compromesso.

Certo, per riuscirci bisogna essere emotivamente molto maturi, il che non è facile. Ma è possibile. Ricorda: anche se in questo momento stai soffrendo tantissimo, alla fine del tunnel c'è sempre la luce.

Informa e rassicura i figli

Quando ci si separa, bisogna comunicarlo ai propri figli. Bisogna fare capire che non è colpa loro e che la mamma e il papà continueranno ad amarli allo stesso modo. Bisogna anche prepararli ai cambiamenti che ci saranno. In ogni fase della separazione e del cambiamento, bisogna farli sentire molto, molto amati.

Apri la mente al futuro

Il divorzio non è la fine, ma un nuovo inizio. Non rimanere aggrappata al passato, ma guarda avanti con fiducia e ottimismo. La fine di un matrimonio può trasformarsi nell'opportunità per riscoprire te stessa, realizzare i tuoi sogni, incontrare nuove persone e vivere nuove esperienze. Non chiuderti al mondo, ma apriti alla vita.