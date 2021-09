5 mete italiane che sono ancora più belle durante l’autunno

L e ferie sono finite, ma nessuno ci impedisce di programmare già delle piccole fughe dalla città. Ecco le 5 mete italiane ancora più belle durante l'autunno.

Le vacanze estive sono terminate e pian piano, stiamo tutti tornando alla solita routine.

Per riprendere però con energia e senza troppa nostalgia delle ferie estive, si potrebbe programmare già da ora, una piccola fuga fuori città. In questo modo il rientro a lavoro e a tutte le altre incombenze sarà più dolce e sfumato, avendo come obiettivo un’altra piccola vacanza all’orizzonte.

I luoghi da visitare in Italia in autunno sono veramente tanti. Abbiamo la fortuna di abitare in un paese bellissimo e a volte lo dimentichiamo, inseguendo mete esotiche e lontane.

Per aiutarti a scegliere la tua prossima vacanza, abbiamo quindi selezionato cinque mete italiane ancora più belle durante l'autunno, quei posti che per diverse ragioni acquistano una marcia in più nella stagione che sta per arrivare.

Fiuggi

Fiuggi, rinomato centro termale, è la destinazione giusta per un week end lungo da organizzare in autunno.

Oltre alle tante Spa presenti, alcune tra le più belle e grandi del Lazio e d’Italia, Fiuggi offre molte attività da svolgere e luoghi da visitare.

A cominciare dal borgo medievale, costruito intorno all'anno 1000, epoca in cui le città si fortificò sui colli per difendersi dalle invasioni barbariche.

E’ interessante da visitare soprattutto per il suo impianto urbanistico, all'interno della cinta muraria, le case di vecchia costruzione, sono ormai fuse e inglobate con le costruzioni del secolo scorso. Il centro storico poi si articola in tanti vicoli in pendenza, che s’intersecano l’una con l’altra, con scorci graziosi che regalano una vista affascinante.

Da segnalare il famoso vicolo baciadonne, un vicoletto molto stretto dove in due è impossibile passare, se non baciando il vostro accompagnatore. Un ottimo luogo per una fuga dalla città, in un luogo rilassante e tranquillo. Senza dubbio una delle mete italiane ancora più belle durante l'autunno. Le acque termali, infatti, presenti nelle bellissime Spa sono riscaldate e quindi sicuramente più piacevoli con l’abbassarsi delle temperature esterne.

Assisi

Cittadina umbra da sempre meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli devoti a San Francesco e Santa Chiara, Assisi è anche e soprattutto, arte, buon cibo e relax. L’unico problema solo le orde di turisti che lo affollano nella stagione estiva!

Ecco perché il modo migliore per apprezzarla e visitarla è proprio in autunno, se possibile durante un giorno feriale.

Assisi incarna in sé tutte le caratteristiche di un borgo umbro: piccolo e in cima a una collina.

Oltre ai luoghi di culto che devi visitare se scegli Assisi per la tua vacanza fuori stagione, non dimenticare l’Eremo delle carceri. Un luogo spesso dimenticato quando si visita Assisi perché si trova a soli 4 km dal centro della città, nel cuore del Monte Subasio, in un bosco silenzioso e fitto.

La visita in questo luogo è affascinante e piacevole per tutti, anche per chi non è un fedele.

Non dimenticare poi di assaggiare una torta al testo Umbra e i salumi del luogo, accompagnati dalle bruschette rigorosamente con l’olio extravergine d’oliva a km 0.

Polignano a mare

Perché dovresti scegliere tra le mete da visitare in autunno, Polignano a mare se poi il bagno al mare non si può fare?

Perché secondo noi si tratta di una delle mete italiane ancora più belle durante l'autunno?

La risposta breve potrebbe essere: perchè non è invasa dai turisti!

Questa è una delle mete più gettonate in estate, come del resto tutta la Puglia, per questo sceglierla per una breve vacanza fuori stagione può dare la possibilità di visitarla e goderla senza l’affollamento dei turisti.

La caletta diventata famosa sui social, sarà sgombra dai villeggianti accampati e ti permetterà di avere una vista mozzafiato. Considera anche che nel sud dell’Italia le temperature restano miti ancora per un paio di mesi, quindi non è detto che non si riesca a fare anche un bel bagno fuori stagione.

Oltre al mare, ovviamente ci sono tante altri luoghi da visitare: l’arco marchesale che segna il punto d’ingresso al centro storico. In passato era provvisto di ponte levatoio del quale ormai sono rimasti i fori per le catene. Qui si entra in uno dei borghi più belli d’Italia, ti consigliamo di visitarlo con calma, per avere tempo di leggere anche le poesie che popolano la scala del tempo perduto, molto nota su Instagram.

E come non menzionare la casa dell’orologio, che è caricato a mano dalla proprietaria della casa protagonista di un documentario del regista Gianni Torres nel 2014.

Alto Adige/Sud Tirolo

Se hai voglia di camminare nella natura, fare escursioni nei boschi e partecipare alle raccolte delle castagne, quando sarà il momento, allora il Sud Tirolo è la vacanza giusta da fare in autunno.

Troverai già i camini accesi, le tisane calde e potrai assistere alla natura che cambia colore.

Si tratta di una vacanza rilassante e allo stesso tempo attiva, perché si sa, in montagna si cammina molto.

Questa regione è sempre bella, ma in autunno acquista una marcia in più quando i vigneti si colorano d’oro e i bellissimi laghi riflettono i colori di questa stagione.

Matera

Matera è una delle città più antiche al mondo ed è divenuta patrimonio dell’UNESCO. E’ situata su un affioramento roccioso in Basilicata ed è caratteristica per i suoi famosi “sassi”. Complessi di Case Grotta scavate nella montagna, abitati fino agli anni 50 e poi evacuati a causa delle precarie condizioni di vita.

Consigliamo la visita in autunno sia per il clima più favorevole e per l’affollamento dei turisti più distribuito.

Matera non è bagnata dal mare, ma molto vicino è possibile raggiungere le bellissime spiagge di Lido di Metaponto, Nova Siri Marina, Marina di Pisticci e la spiaggia del Bosco Pantano.

Prima di lasciare Matera non perdere la visita alle chiese rupestri che si trovano un po’ fuori Matera, ma sono veramente spettacolari e uniche al mondo.