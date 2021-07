5 app che ti aiuteranno a fare nuove amicizie (anche in posti lontani)

P assioni in comune, uscite da programmare e chiacchiere in tutto il mondo. L'amicizia ai tempi delle app.

Cambiano i tempi e le relazioni. O sarebbe meglio dire: il modo di stringerle. Amicizie nate da qualche parola scambiata attraverso lo schermo dello smartphone, che da virtuali diventano reali. Che sia per trovare nuovi amici nella città in cui ti sei appena trasferita, o per cercare anime affini dall'altra parte del mondo, esistono molte app per fare amicizia, da utilizzare semplicemente aprendo un profilo personale direttamente da cellulare o tablet, senza bisogno di stare per forza al pc.

Interessi in comune, passioni, stesso lavoro e la possibilità di fare rete proprio in ambito business. Ma anche un nuovo quartiere da scoprire e o una meta lontana che uno speciale Ciceron local saprà raccontare. Vediamo quali sono le migliori app per trovare persone con affinità che vivono vicino a noi o in tutto il mondo, che non siano, però, app di incontri sentimentali finalizzati ad un incontro di tutt'altra natura.

MeetMe

MeetMe è tra le prime app per fare amicizia da scaricare sul telefonino. La sua funzionalità è semplice come lo scopo per cui è stata svluppata: consente di trovare persone vicine che hanno interessi in comune e che intendono dare seguito alla chiacchierata in chat, incontrandosi dal vivo. Non è propriamente una app di dating, intesa come piattaforma in cui trovare l'anima gemella o un partner, ma proprio per unire persone affini. È gratuita con alcune funzionalità a pagamento e disponibile per Android e iOS.

Dopo la registrazione, si inseriscono nome e data di nascita, genere d’appartenenza e foto (facoltativa). Con indirizzo e mail e password, in pochi minuti si crea un account. Per personalizzare il tuo profilo, puoi inserire ulteriori informazioni di tuo interesse su passioni, lavoro, viaggi da fare insieme, passatempi ecc. Nella sezione Locali, puoi visualizzare le persone nelle tue vicinanze disponibili a chattare. Selezionando l’opzione Live, invece, seguire le persone che stanno trasmettendo in diretta.

Ablo

Ablo è un’altra app per fare amicizia totalmente gratuita per Android e iOS/iPadOS che consente di conoscere persone provenienti da tutto il mondo. Con Ablo è possibile chattare e fare videochiamate. E se non conoscete il russo, i giapponese o qualsiasi altra lingue straniera, nessun problema: durante la conversazione c'è un traduttore automatico che traduce i messaggi di testo.

L'approdo in un paese, e qui scatta il divertimento, è casuale. Puoi anche selezionare uno specifico continente e indicare se desideri conoscere utenti di genere maschile o femminile. La funzione di videochiamare una persona, viene abilitata dopo lo scambio di almeno 20 messaggi a testa tra due persone. Ci vuole pur sempre una certa confidenza!

Friendness

Friendness disponibile gratuitamente sia su Android che iOS/iPadOS è un’app per fare amicizia tutta italiana che permette di trovare amici soprattutto in base alle attività di proprio interesse e magari di creare team e collaborazioni. Tra le attività disponibili c’è anche Modalità virtuale che non implica necessariamente un incontro di persona e consente di fare amicizia con persone da ogni parte del mondo.

Ogni utente palesa le proprie preferenze. Sono qui per: bere un caffè, uscire a mangiare una pizza, andare a fare una gita al mare, parlare di un progetto comune che potrebbe concretizzarsi. Il tutto entro un’area selezionata in funzione alla disponibilità di spostarsi. Viene automaticamente creato un gruppo minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5. Quando le aree e le attività di interesse coincidono, le persone vengono selezionate tenendo conto della vicinanza, dell’età e delle lingue parlate.

Skout

Un'altra app per fare amicizia è Skout, il cui funzionamento è del tutto simile a uno dei social network più noti, ossia Facebook. In buona sostanza le persone che hanno un account su Skout, fanno parte di questa piattaforma a livello mondiale, ed interagiscono tra loro. Si possono organizzare live (come Facebook Live), ed eventi.

Bumble

Una app per fare amicizia ma anche qualcosa di più. Bumble, infatti, non può essere considerata al pari delle sopra citate quattro applicazioni. In questo caso la chat è finalizzata a diversi tipi di date: dall'amicizia disinteressata, all'incontro speciale, alla sinergia in campo lavorativo. Nessun limite agli incontri, dunque. Un'applicazione molto versatile in tal senso. Infatti, gli slogan parlano da sè: "Un posto in cui gli utenti possono trovare quella persona speciale, "Un luogo in cui gli utenti possono connettersi con nuovi amici","Un luogo in cui gli utenti possono trovare mentori, fare rete e sviluppare la loro carriera".

Ci sono quindi diverse versioni. Se vuoi solo fare amicizie, allora dovrai scegliere Bumble BFF, se far rete con figure professionali come la tua, oltre che fare amicizia, la scelta migliore ricade su Bumble Biz. Dovrai solo aggiungere il tuo profilo con i dettagli che occorrono a fornire informazioni su di te agli altri utenti: posizione, passioni, gusti e hobby. L'applicazione ha uno stile molto semplice e diretto e un'interfaccia abbastanza pulita, intuitiva e gradevole.