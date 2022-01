H a bisogno di sentirsi stimolato mentalmente e se si sente braccato batte in ritirata. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per conquistarlo

Innovativo, anticonformista, indipendente, imprevedibile, altruista, l'Acquario è un segno d'aria dalle mille qualità. In amore ha bisogno di essere stimolato innanzitutto a livello mentale, in quanto segno cerebrale per eccellenza.

Sa dimostrarsi affidabile e sincero nel rapporto di coppia ma non si lascia andare facilmente. Se da un lato teme di perdere la propria libertà, dall'altro necessita di profonda complicità con la persona amata. Che dev'essere innanzitutto un'amica. Ecco allora quali sono i segreti per fare innamorare un Acquario.

Sii disponibile al dialogo

L'Acquario, segno governato dai pianeti Urano e Saturno, ama dialogare a lungo, potrebbe intrattenersi ore e ore parlando dei più svariati argomenti, e apprezza anche i punti di vista diversi dai suoi, che lo stimolano particolarmente, purché non si cerchi di fargli cambiare idea. In cuor suo ritiene di avere comunque ragione.

Essendo un segno d'aria, la comunicazione per lui è molto importante, anche nel rapporto di coppia. Una partner taciturna non fa proprio al caso suo. E nemmeno una persona troppo dimessa, che finirebbe per stancarlo.

Rispetta la sua estrema indipendenza

L'Acquario, undicesimo dei 12 segni zodiacali, compreso tra Capricorno e Pesci, ha bisogno di estrema libertà e indipendenza. Tendenzialmente non tollera i rapporti di coppia soffocanti e pur condividendo volentieri idee, pensieri, progetti con la persona amata, tiene molto ai propri spazi. Che per lui sono assolutamente inviolabili.

Se vuoi conquistarlo evita atteggiamenti invadenti, non farlo sentire in trappola e ricorda che, finché non si lascia andare, tende a vivere l'amore come un dovere più che come un piacere. I sentimenti che implicano un coinvolgimento profondo e duraturo lo mettono infatti in ansia. Non perché sia un dongiovanni, ma perché è molto attaccato alla propria indipendenza. Se si sente braccato batte in ritirata. Se si sente rispettato e capito, sa essere adorabile, fedele e super-complice. Un alleato, un compagno e un amico formidabile.

Ricorda che ha bisogno innanzitutto di complicità mentale

Essendo un segno zodiacale d'aria, per l'Acquario la complicità mentale viene prima di tutto. Ha bisogno di una compagna che gli sia amica, che lo capisca e che, pur avendo idee diverse dalle sue, provi sincera ammirazione per la sua eclettica personalità e per il suo spirito innovativo e stravagante, in perpetuo mutamento.

Si sente infatti stimolato da una donna che sia intellettualmente vivace, con cui può trascorrere ore e ore a parlare di qualunque cosa, ovviamente anche delle sue folli idee. Considera l'amicizia molto importante anche all'interno di un rapporto di coppia.

Non andare troppo di fretta

Visto che tiene così tanto alla complicità mentale, per innamorarsi ha bisogno di conoscere bene la persona che ha accanto. Non è molto portato per il classico colpo di fulmine, di solito preferisce fare le cose con calma, concedendosi il giusto tempo. Guai a mettergli fretta in questioni di cuore. Non lo sopporta.

Considera inoltre che con questo segno è più facile passare dall'amicizia all'amore, perché in questo modo ha il tempo di approfondire la conoscenza lasciandosi andare pian piano.

Dimostra interesse per i suoi ideali e i suoi progetti innovativi

L'Acquario è un segno zodiacale molto altruista e generoso, ci tiene a rendere il mondo un luogo migliore. Non a caso si dedica spesso al volontariato, a progetti solidali di vario genere, o a cause nobili che ritiene di vitale importanza, a cui si dedica con tutto se stesso.

Ama molto lavorare in gruppo perché ritiene importantissima la collaborazione tra persone. Farsi beffa dei suoi alti ideali o dei suoi visionari progetti di cambiamento sociale è il miglior modo per vederlo fuggire a gambe levate. Se invece gli dimostri sincero interesse, te ne sarà per sempre grato.

Rispetta i suoi numerosi amici

L'Acquario tende ad avere moltissimi amici e conoscenti perché, pur avendo bisogno dei suoi spazi inviolabili, è un segno molto socievole. Ama la compagnia e non potrebbe mai stare con una persona che lo mette alle strette chiedendogli di rinunciare alle sue abituali uscite.

Tiene molto alla propria libertà e sa rispettare, a sua volta, gli spazi della persona amata, verso la quale non si dimostra per niente geloso, ma sempre aperto e disponibile. Se rispetti queste sue esigenze, dimostrandoti altrettanto di larghe vedute, saprà essere un partner ideale. In caso contrario, difficile che la relazione duri a lungo, prima o poi si dileguerà nel nulla o taglierà corto il rapporto, senza troppi ripensamenti.

Dimostrati altrettanto indipendente

Avendo un animo molto indipendente, e non essendo troppo portato per il "romanticismo", l'Acquario è attirato da persone altrettanto indipendenti e sicure di se stesse, che non lo assillino, non lo controllino e non lo facciano sentire in trappola. Cosa che detesta.

Inoltre tende a vivere la coppia in modo anticonformista, infischiandosene delle convenzioni e dei ruoli stereotipati, quindi necessita di una compagna altrettanto libera mentalmente. Capita per esempio che, pur avendo una relazione duratura, preferisca non convivere sotto lo stesso tetto.