Bagno in stile orientale: parola d’ordine relax

Q uando si tratta di arredare un bagno in stile orientale, il relax è la parola chiave. Questo spazio deve essere progettato per evocare una sensazione di calma, equilibrio e armonia visiva. Esploriamo alcuni elementi necessari per creare un ambiente che favorisca il benessere e la meditazione.

Vasca da bagno o doccia

In un bagno in stile orientale, la vasca da bagno o doccia è la protagonista assoluta. Per questo, se hai spazio, considera l’acquisto di una grande e profonda vasca da bagno o di un’ampia doccia con getto d’acqua a pioggia. Potresti optare anche per una vasca da bagno tipicamente giapponese. Per rendere tutto perfetto installa una finestra a tutta altezza che inondi l’area di luce naturale. Questi elementi ti permetteranno di rilassarti completamente.

Colori rilassanti e illuminazione soffusa

I bagni in stile asiatico spesso presentano tonalità rilassanti come il bianco, il marrone scuro, il verde e i neutri caldi. Questi colori infondono allo spazio un’atmosfera pacifica e accogliente. Inoltre, il nero viene comunemente utilizzato per aggiungere drammaticità alla stanza. Per creare un’atmosfera calma e pacifica. aggiungi luci soffuse o lanterne. Il tocco extra per un bagno zen? Le candele profumate!

Stile minimal e materiali naturali

Abbraccia linee pulite e semplicità. Opta per accessori e arredi funzionali ma eleganti. Mantieni solo ciò che è essenziale per evitare l’ingombro visivo. Utilizza materiali che si collegano alla natura. Piastrelle di ciottoli, pavimenti, mobili e rivestimenti in legno scuro o chiaro, piani, lavandini e vasche da bagno in pietra. Il bambù è perfetto per gli accessori come i portasciugamani.

Piante ed elementi zen

Introduci piante da interno come il bonsai, bambù o il fico d’India. Non solo migliorano l’aspetto visivo, ma contribuiscono anche a un’atmosfera rilassante. Per completare, posiziona fiori freschi o essiccati su mensole o tavolini. Includi elementi zen come i sassi, i cuscini per meditazione e i tappeti giapponesi. Questi dettagli contribuiranno a creare un’atmosfera di calma e equilibrio.