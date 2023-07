Come affilare un coltello in casa

I coltelli periodicamente necessitano di manutenzione per tagliare efficacemente. Quando il filo (la parte terminale tagliente) si smussa e non taglia bene è opportuno intervenire. Fate attenzione, però. Non c'è bisogno di buttare i vostri utensili e sostituirli con altri nuovi. Ecco come potete affilare un coltello in casa.

Con la lama di altri coltelli

Potete affilare i coltelli contro la lama di altri coltelli. Procuratevi un utensile delle stesse dimensioni di quello da affilare. Iniziate a sfregare le due lame partendo dalla parte più vicina all’impugnatura fino all’estremità opposta. Se l’acciaio non è molto resistente, una cinquantina di sfregature saranno sufficienti. Altrimenti, ce ne vorranno circa 100.

Con la ceramica

Potete affilare i coltelli anche con altri materiali. Procuratevi una tazza (o un piatto) di ceramica, capovolgetela e posizionatela su un piano. Con una mano impugnate il coltello e con l’altra tenete l’oggetto saldamente. Fate scivolare più volte la lama del coltello sul fondo ripetendo l’operazione su entrambi i lati.