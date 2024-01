Come arredare il bagno in stile zen

A rredare il bagno in stile zen può essere un’ottima idea per creare un ambiente rilassante e accogliente. Il bagno zen è caratterizzato da un design minimalista e pulito, che richiama la filosofia orientale di armonia e serenità. Ecco alcuni consigli per arredare il tuo bagno in stile zen.

La scelta dei sanitari

Per un bagno in stile zen, è consigliabile optare per sanitari dalle linee pulite e dai colori tenui come il bianco o l’argilla. I lavabi di design essenziale ispirati alla tradizione giapponese sono perfetti. Anche la doccia o la vasca possono essere scelte in base ai gusti e alle esigenze personali.

I mobili giusti

Per un bagno in stile zen, è meglio scegliere mobili e complementi di arredo in materiali naturali, come il legno nelle sue varie tonalità di colore e finiture. Anche la pietra e il bambù sono materiali adatti per creare un’atmosfera calda e green, tipica dei paesi del Sol Levante. Le dimensioni dei mobili ovviamente saranno da valutare in base alla grandezza e planimetria del bagno, ma anche a seconda delle cose da riporvi (asciugamani, phon, accappatoi e altri oggetti).

Aggiungi piante e accessori

Le piante sono un elemento fondamentale per creare un’atmosfera zen nel bagno. Bonsai, ikebana, pothos, felci, orchidee e rampicanti possono ricreare nel tuo spazio un giardino zen. Anche gli accessori come candele profumate, oli essenziali e asciugamani morbidi possono contribuire a creare un’atmosfera rilassante e accogliente.

Colori tenui

Per un bagno in stile zen, è consigliabile optare per colori tenui e naturali come il bianco, il beige, il grigio e il verde. Questi colori possono contribuire a creare un’atmosfera rilassante e armoniosa.