L o stile fusion è una tendenza di design d’interni che ha guadagnato grande popolarità. Non si tratta più di seguire rigidamente un singolo stile di arredamento per il soggiorno ma di sposare la tecnica del mix-and-match per creare spazi unici e personalizzati. Vediamo come arredare il soggiorno in stile fusion.

Equilibrio tra elementi contrapposti

Trova il giusto equilibrio tra elementi contrastanti e armonizzali senza soluzione di continuità. Puoi combinare elementi moderni e tradizionali o pezzi vintage e contemporanei. Non sovraccaricare lo spazio. Aggiungi dettagli come cuscini, tappeti e quadri che legano gli elementi insieme.

Tecnica del mix and match

Identifica uno stile principale su cui basare il tuo soggiorno. Potrebbe essere moderno, industriale, classico o altro. Scegli pezzi complementari da altri stili per creare un mix interessante. Ogni pezzo dovrebbe mantenere la sua caratteristica distintiva. Per esempio, se stai puntando a un look moderno-industriale, abbina un divano minimalista a un tavolino dallo stile vintage. Aggiungi illuminazione industriale e qualche elemento naturale come piante o pareti in mattoni a vista.

Libertà creativa

Sperimenta diverse combinazioni di colori, pattern e texture per creare uno spazio accattivante. Puoi optare per un look audace e vibrante o per un’estetica più sobria. Lo stile fusion ti permette di pensare fuori dagli schemi e creare uno spazio veramente unico.