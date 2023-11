Come arredare il soggiorno in stile liberty

A rredare un soggiorno in stile liberty (interpretazione italiana dell'Art Nouveau francese che si diffuse tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900) significa scegliere soluzioni vivaci ma al contempo eleganti, che strizzano l'occhio al vintage. Ecco alcuni consigli per farlo senza commettere errori.

Cosa non può mancare

La presenza di oggetti d’epoca, stampe e locandine è fondamentale per arredare un soggiorno in stile liberty. Altri elementi necessari sono i lampadari, in vetro e bronzo. e la carta da parati alle pareti (meglio optare per dei motivi geometrici eccentrici, o in alternativa, per righe verticali di due colori differenti).

Pavimento

A terra potete scegliere tra un piastrelle cementine colorate o per un elegante parquet a spina di pesce che è in grado di dare luminosità e profondità alla stanza.

Mobili

In un soggiorno in stile liberty, al centro dell’attenzione c’è il divano, dalle forme arrotondate e morbide, con rifiniture dorate e imbottiture trapuntate. Per arricchirlo sono ideali dei cuscini dorati. Per rivestirlo potete scegliere tra copridivani a stampe floreali o bianchi. Librerie, tavolo da pranzo e credenze in legno sono delle ottime soluzioni. Non può mancare poi un tavolino semplice, con intarsi e dettagli in oro.

Materiali

Per quanto riguarda i materiali, un soggiorno in stile liberty non può fare a meno di arredi e dettagli in legno, preferibile in nuance scure come mogano, faggio o ciliegio. Vanno bene anche il ferro battuto, riccamente decorato e il vetro, visibile in specchi e lampadari vintage. Anche il marmo trova il suo spazio.

Colori

Per quanto concerne i colori, bianco e oro sono le tonalità dominanti, in qualsiasi sfumatura. Bisogna però essere bravi a dosarli per ottenere il risultato sperato.