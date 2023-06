Come arredare un ingresso spazioso in un appartamento piccolo

Arredare un ingresso spazioso in un appartamento piccolo non è un'opera semplicissima. Occorre valutare attentamente come ottimizzare lo spazio a disposizione, considerando anche che nelle altre stanze bisognerà probabilmente rinunciare a qualcosa.

Cosa non deve mai mancare

Partite dagli elementi indispensabili. In un ingresso non possono mai mancare un attaccapanni per appendere giubbotti e borse, uno specchio per controllare il proprio look prima di uscire, un guardaroba a muro dove riporre vestiti e quant'altro, una scarpiera, da posizionare preferibilmente in un angolo nascosto, e un portaombrelli.

Aggiungere elementi che non entrano altrove

Per sfruttare al meglio l'ingresso in un appartamento non ampio, è importante scegliere che elementi integrare che non troverebbero spazio altrove. Qualche esempio? Un piccolo angolo smart working, un angolo cottura o una zona lettura.

Se l'ingresso dà sul soggiorno

Se l'ingresso dà direttamente sul soggiorno e volete dividere i due ambienti, potere ricorrere a mobili o separé: tutti sistemi che vi permettono di non chiudere lo spazio ma di far apparire l'ingresso indipendente dal living.