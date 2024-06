Come eliminare le macchie di ruggine dai vestiti

L e macchie di ruggine sui vestiti possono essere piuttosto fastidiose, ma ci sono modi efficaci per rimuoverle. Ecco alcuni metodi efficaci.

Succo di limone e sale

Spargi il sale direttamente sulla macchia di ruggine. Spremi il succo di limone fresco sopra il sale fino a saturare bene la macchia. Lascia agire per circa dieci minuti, poi tampona la macchia con un asciugamano bianco pulito. Metti il capo ad asciugare al sole. Controlla spesso per assicurarti che il succo di limone non sbianchi il tessuto. Risciacqua abbondantemente con acqua fredda e lava normalmente in lavatrice.

Aceto bianco

Versa l’aceto sulla macchia fino a saturarla. Tampona la macchia con un panno bianco pulito per assorbire la discolorazione rossa. Esponi il capo alla luce diretta del sole per far sbiadire ulteriormente la macchia di ruggine.

Rabarbaro

Fai bollire dell’acqua in una pentola e aggiungi il rabarbaro. Cuoci per 20 minuti. Trasferisci l’acqua calda in un secchio o una bacinella. Immergi i vestiti fino a rimuovere completamente la macchia di ruggine. Risciacqua con cura.