Come eliminare dai capi le macchie da trasferimento di colore

A vete mischiato in lavatrice un capo colorato e uno bianco e il primo ha perso colore macchiando l'altro? Niente paura, potete rimediare all'errore. Ecco come eliminare le macchie da trasferimento di colore.

Procedimento

Pretrattate il capo danneggiato con detersivo liquido e bicarbonato. Lasciatelo in ammollo per tutta la notte. Se dovesse rimanere qualche macchia, trattatela delicatamente con della candeggina non aggressiva. Lavate nuovamente il capo in lavatrice con il ciclo di lavaggio riportato sull’etichetta.

Macchie ostinate

Le macchie su polsini e colletto della camicia sono più difficili da rimuovere. Per questo potrebbe essere necessario agire nuovamente. Applicate uno smacchiatore spray prima del lavaggio. Aggiungete anche del detersivo che aumenterà la forza smacchiante dello spray. Lasciate agire per un’ora. Poi procedete al lavaggio.