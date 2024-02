Come far convivere i mobili antichi con un arredamento moderno

F ar convivere i mobili antichi con un arredamento moderno? È possibile! Basta trovare un equilibrio giusto tra tradizione e contemporaneità. Ecco cinque regole di interior design per creare un ambiente armonioso.

Scegli il tuo stile

Prima di tutto, decidi quale stile vuoi dare alla tua casa. Se hai mobili antichi come la credenza della nonna o l’orologio a cucù del mercatino, valuta attentamente come inserirli in un contesto moderno.

Attenzione agli ingombri

Considera lo spazio disponibile. Un tavolo antico può essere ben accostato a sedie di design in metallo, ma assicurati che ci sia spazio intorno per far risaltare entrambi.

Rispetta una palette cromatica

Scegli colori che si armonizzino tra mobili antichi e moderni. Ad esempio, un mobile antico in legno potrebbe ben sposarsi con un ambiente total white minimalista.

Elimina il superfluo

Riduci i complementi. Troppi oggetti possono appesantire l’ambiente. Concentrati su pezzi significativi e di qualità.

Lavora con gli opposti

Se hai un ambiente minimalista, osa con un pezzo unico barocco o antico. Se invece l’ambiente è già decorato, opta per mobili moderni dalle linee pulite.